Ben Stiller, diagnosticat cu cancer

Ştire online publicată Miercuri, 05 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Ben Stiller a anunțat, marți, în timpul unui interviu în cadrul emisiunii ”Howard Stern Show”, că a fost diagnosticat cu cancer de prostată în urmă cu doi ani. Actorul, în prezent în vârstă de 50 de ani, a reușit să învingă cancerul și a făcut dezvăluirea pentru a crește gradul de conștientizare în privința bolii, informează News.ro.Ben Stiller a vorbit despre felul în care a descoperit și a tratat cancerul. ”M-a luat prin surprindere. Nu mă așteptam deloc la așa ceva”, a spus actorul, care a suferit o intervenție chirurgicală pentru eliminarea prostatei.Artistul a vorbit despre Prostate-Specific Antigen (PSA), un test sangvin folosit pentru a măsura nivelul proteinelor, prin care poate fi identificat cancerul de prostată.Ben Stiller a avut relații cu mai multe actrițe celebre la începutul carierei sale, inclusiv cu Jeanne Tripplehorn, Calista Flockhart și Amanda Peet. În mai 2000 s-a căsătorit cu Christine Taylor, în cadrul unei ceremonii ce a avut loc pe o plajă din Hawaii. Cei doi au jucat împreună în filme precum ”Zoolander”, ”DodgeBall: A True Underdog Story”, ”Tropic Thunder”, ”Zoolander 2” și ”Arrested Development”. Soții Ben și Christine Stiller locuiesc la New York și au împreună doi copii - Ella Olivia, născută pe 9 aprilie 2002, și Quinlin Dempsey, născut pe 10 iulie 2005.Născut pe 30 noiembrie 1965, în New York, Benjamin Edward Meara "Ben" Stiller este un actor, regizor producător și scenarist american, cunoscut pentru rolurile interpretate în filme precum ”Viața secretă a lui Walter Mitty/ The Secret Life of Walter Mitty”, ”Zoolander”, ”Mary cea cu vino-ncoa'/ There's Something About Mary”, trilogia ”Un socru de coșmar/ Meet the Parents”, ”Furtuna tropicală/ Tropic Thunder”, seria de animație ”Madagascar” și trilogia ”O noapte la muzeu/ Night at the Museum”.