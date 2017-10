Bebeluşi îngropaţi şi femei goale biciute în curtea casei! DETALII TERIFIANTE despre fetele captive 10 ani

Bebeluși îngropați și femei goale biciute în curtea casei! DETALII TERIFIANTE despre fetele captive 10 ani

Ştire online publicată Miercuri, 08 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Trei femei au fost ținute captive într-o casă din Cleveland de trei bărbați, dar au fost salvate zilele trecute, după 10 ani de chin. Mai mult, fuseseră declarate decedate, în mod oficial. După ce femeile au fost eliberate și s-au reîntâlnit cu familiile lor, iar bărbații au fost arestați, detalii terifiante au ieșit la iveală. Se pare că de trei ori fuseseră chemați polițiștii după ce vecinii văzuseră lucruri ciudate petrecându-se în casa și curtea unde femeile erau captive, dar aceștia fie nu au răspuns apelurilor, fie au mers și au constatat că totul este în regulă.Potrivit cotidianului The New York Daily News, e posibil ca femeile să fi avut mai multe sarcini pe care le-au pierdut din cauza malnutriției și a agresiunilor la care au fost supuse. Doar una dintre cele trei răpite a născut o fată, care are acum șase ani. E posibil ca cel puțin cinci bebeluși morți să fi fost îngropați în curtea din spate a casei din Cleveland, locul unde s-au petrecut orori greu de imaginat.Un vecin de-al celor trei bărbați a declarat că s-a întâmplat ceva ciudat, anul trecut. Într-o zi, a văzut trei femei, goale, legate cu niște lanțuri, mergând în patru labe în curtea din spatele casei în timp ce trei bărbați le biciuiau. Bărbatul a chemat atunci poliția, dar nu a răspuns nimeni sesizării sale, deoarece e posibil să nu-l fi luat în serios, scrie libertatea.ro.