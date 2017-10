Bazinul de nataţie de la Palatul Copiilor s-a redeschis

Gata cu suferința - înotătorii constănțeni se întorc din „exil”

Bazinul de natație de la Palatul Copiilor s-a redeschis

Suferința înotătorilor constănțeni a luat sfârșit. După mai bine de un an și jumătate, „delfinii” se întorc din „exil” și își reiau pregătirile în bazinul de la Palatul Copiilor, complex care a fost adus la parametri ultramoderni. Lucrările de reabilitare a bazinului de natație de la Palatul Copiilor au durat ceva mai mult de un an și jumătate, perioadă în care sportivii s-au antrenat fiecare pe unde a putut: la Palm Beach Mamaia, la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” ori în alte orașe. Anul școlar va începe, însă, cu bucurie pentru copii, pentru că piscina s-a redeschis, ieri, iar cuvântul care caracterizează cel mai bine starea sa actuală este unul singur: splendoare. „Am avut de depășit patru etape: proiectul, reparațiile la hidroizolație, reparațiile capitale ale bazinului propriu zis și finisajele exterioare. Costurile totale s-au ridicat la suma de 4.696.781,38 lei, bani oferiți de Ministerul Educației”, a declarat, ieri, în timpul conferinței de presă organizate la sediul Palatului Copiilor, directorul instituției, prof. Ilhan Mustafa. Printre cei mai fericiți oameni se număra, bineînțeles, șeful catedrei de natație de la Palat, prof. Doru Oancea, sportivii și tehnicienii fiind principalii beneficiari ai investiției. „Noi, antrenorii, suntem foarte bucuroși că ne reîntoarcem la bazinul nostru. Am trecut prin momente dificile în acești aproape doi ani de suferință, a fost greu pentru toată lumea. Cu toate acestea, chiar în condiții improprii de pregătire, am reușit să ne menținem în prim-plan și să obținem rezultate foarte bune la Campionatele Naționale. Numai la grupele de avansați și de performanță, am câștigat 46 de medalii, dintre care 19 de aur. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc conducerii Academiei Navale, pentru că ne-a suportat atât timp și a permis sportivilor noștri să se antreneze acolo”, a declarat profesorul Oancea. Nu are dimensiuni olimpice Așadar, „delfinii” vor beneficia de super-condiții de pregătire. Bazinul este o bijuterie, s-au schimbat în totalitate gresia, faianța, starterele, s-au montat scaune noi în tribune, iar vestiarele și cabinetele profesorilor au fost reabilitate și dotate cu aparatură modernă. Din păcate, deși arată excepțional, bazinul nu poate găzdui competiții de anvergură, pentru că nu are dimensiuni olimpice. „A fost proiectat, intenționat, cu o lățime cu 20 de centimetri mai mică decât standardele de concurs. Așa erau vremurile în anii comunismului, aberații ale sistemului. Acum, nu mai avem ce face. Pentru a-l aduce la dimensiunile olimpice, ar trebui să umblăm la structura de rezistență, să demolăm un perete, iar costurile ar fi uriașe. Astfel, vom folosi bazinul doar pentru antrenamente și concursuri locale”, a explicat prof. Ilhan Mustafa.