Băuturile răcoritoare pot cauza cancer

Ştire online publicată Vineri, 06 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Băuturile răcoritoare conțin de opt ori mai mult benzen, un compus chimic cancerigen, față de nivelul acceptat în apa de băut, transmite Times Online. Teste realizate pe 230 de băuturi răcoritoare comercializate în Franța și Marea Britanie au identificat un nivel mare de benzen, potrivit Agenției pentru Standarde Alimentare (FSA). Limita legală pentru benzen este de o parte la un miliard pentru apa potabilă, în Marea Britanie, iar testele au arătat nivele de până la opt părți per miliard, la unele sucuri. Benzenul a fost legat de declanșarea leucemiei și a altor tipuri de cancer de sânge. Urme de benzen găsite în apa Perrier au dus la retragerea de pe piață, acum 15 ani, a sute de milioane de sticle, din magazine din întreaga lume. Noul raport a determinat organizațiile care luptă pentru siguranța alimentelor să ceară guvernului britanic să publice numele produselor care conțin benzen. Agenția pentru Standarde Alimentare a declarat că produsele respective nu presupun un risc imediat și că va fi nevoie de mai multe studii pentru a se stabili dacă se iau măsuri sau nu. Oamenii de știință cred că nivelul mare de benzen ar putea fi rezultatul reacției dintre două ingrediente comune, benzoatul de sodiu, un conservant și acidul ascorbic (sau vitamina C). „Industria are obligația de a avea niveluri cât mai mici de benzen în băuturi și căutăm metode de reducere a prezenței compusului. Avem în vedere chiar eliminarea conservantului, dacă va putea fi înlocuit cu altceva”, a anunțat un purtător de cuvânt al Asociației britanice pentru Băuturi Răcoritoare. Testele au fost realizate în Europa, după ce o agenție americană a găsit benzen în sucuri și răcoritoare.