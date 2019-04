Bătrâni morţi în azil, din cauza toxiinfecţiei alimentare

Bătrâni morți în azil, din cauza toxiinfecției alimentare







Un prim bilanț prezentat de către prefectură anunța patru morți și 15 persoane spitalizate, dintr-un total de 22 de persoane afectate. Niciun detaliu nu a fost furnizat imediat cu privire la identitatea victimelor. "Douăzeci și doi de rezidenți ai instituției de găzduire a persoanelor în vârstă (Ehpad) «La Chêneraie» de la Lherm ar fi fost victime ale unei intoxicații alimentare în seara de 31 martie, după cină", a precizat prefectura într-un comunicat.



Parchetul de la Toulouse s-a sesizat, iar investigații "sunt în curs în vederea stabilirii originii presupusei intoxicații alimentare", pottrivit aceleiași surse. Ancheta urmează să stabilească dacă mesele au fost pregătite înăuntru sau au fost aduse din afară.



Problema a apărut, "se pare, la felurile speciale, mese pregătite pentru persoane aflate la sfârșitul vieții", a declarat pentru presă Chantal, fiica unui cuplu rezident, care nu era bolnav. "Personalul ne-a spus acest lucru", a adăugat această femeie care a venit rapid la fața locului. În fața clădirilor instituției, situate într-o înfundătură în satul Lherm, în zona rurală de la Toulouse, o femeie care a venit să afle vești despre mama sa, în vârstă de 94 de ani, care suferă de Alzheimer, se declară "foarte șocată", chiar dacă "mulțumesc lui Dumnezeu ea este bine".



Familii ale rezidenților au fost primite în sala de festivistăți în sat, de aleși locali. "Feluri de mâncare-martor au fost puse sub sechestru și păstrate în așteptarea intervenției Direcției Departamentale pentru Protecția Populațiilor", potrivit Agenției Regionale de Sănătate (ARS).



ARS a lansat primele investigații încă din noaptea de duminică spre luni. "Ele continuă luni pe baza unui chestionar alimentar care le va fi aplicat rezidenților", precizează agenția într-un comunicat.



Ancheta era condusă, imediat, de Brigada de Cercetare din cadrul Jandarmeriei de la Muret, a declarat pentru AFP șeful de escadron Julien Delforge.



"Bănuim o intoxicație alimentară, având în vedere că aceste evenimente s-au desfășurat după masă. Viceprocurorul Republicii, care a fost la fața locului ieri (duminică) seara a angajat, bineînțeles, investigații și și-a exprimat dorința ca bucătăriile să fie puse sub sechestru. Aceste analize vor începe cel mai devreme (luni) dimineața", a declarat pentru BFMTV subprefecta din Saint-Gaudens Marie-Paule Demiguel.



Primele simptome au fost "simptome de vomitare", a precizat ea.



Salvatori s-au prezetat "imediat la fața locului", iar centrul operațional departamental a fost activat. O celulă de urgență medicopsihologică urma să fie alcătuită, potrivit serviciului de stat.



ARS urma să audieze conducerea azilului luni, în legătură cu Consiliul departamental.



"În cazul în care se confirmă intoxicația alimentară", Asociația directorilor serviciilor pentru persoane în vârstă (AD-PA) amintește că "această situație este întru totul excepțională, într-un sector extrem de controlat de către serviciile competente din punctul de vedere al securității alimentare".



Ancheta urmează să stabilească "dacă anomaliile sunt legate de aprovizionarea cu mărfuri alimentare sau de prepararea lor", precizează asociația într-un comunicat.



"Restaurația la Ehpad este unul dintre sisteme de restaurație cele mai tehnice și dificile, însă, în care, din nefericire, nu există riscul zero", a relevat André Belloc, președintele Restau'Co, o rețea interprofesională de restaurație colectivă, venit să se informeze la fața locului.



Deschisă în 2006, La Chêneraie, o instituție privată din cadrul grupului Korian găzduia 82 de rezidenți, între care 17 persoane primite într-o unitate protejată (Bolnavi de Alzheimer și de boli asemănătoare), potrivit ARS.



Korian a anunțat în ianuarie că a achiziționat precedentul proprietar, grupul francez Omega, care gestionează 12 rezidențe EHPAD în Franța, inclusiv pe cea în care au avut loc decesele.



La intrarea în azil, o pancartă îl indică în continuare pe fostul proprietar, Oméga. La Bursa din Paris, acțiunile Korian înregistrau, la ora locală 11.15 (12.15, ora României), o depreciere de 7%.

O probabilă intoxicație alimentară într-un azil de bătrâni privat, la sud de Toulouse, a cauzat moartea a cinci rezidenți.