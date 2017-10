Bătaie de joc la Casa de Pensii Constanţa

1

pensie

Am citit intamplator articolul revoltatot de mai sus si m-am hotarat sa va aduc la cunostinta o mare nedreptate, din pacate nu singura din sistemul de pensii.Intamplator in urma cu trei ani am cunoscut o doamna, din constanta,in varsta de 59 de ani acum.Doamna beneficiaza de o pensie de boala de vreo 5-6 ani, deci pe la 53 de ani doamna s-a gandit ca nu mai vrea sa se trezeasca dimineata pentru a merge la serviciu si ca ar fi fff bine sa lucreze altii pentru ea.Drept urmare de cativa ani ,periodic merge la spital de unde-si ia internari pe cate 3 luni,fictive evident si imbracata mai ponosit se prezinta la comisie.Doamna nu sufera de nimic, e sanatoasa tun,amatoare oricand de o bere si o petrecere, aspectul ei se schimba doar in ziua cu comisia.Partea foarte interesanta este vara,cand munceste pe litoral, evident sun un nume fals, si asta se intampla in fiecare vara 4 luni pe an.Pentru verificarea celor spuse de mine va dau datele:Celmare Mariana , str.Badea Cartan, nr. 3, bl. k1, sc.A, et.3, ap.15 Constanta.Stiu ca nu este singurul caz din tara asta, dar pentru ca sunt o biata bugetara care o tin in spate,din fericire la modul figurat , pe aceasta doamna si pe multi lenesi ca ea, sper ca o sa verificati cele spuse de mine,nu sunt necesare decat 2 zile si o sa aveti un articol interesant despre cum bugetarii tin prin cotizatiile lor o gramada de lenesi in tara asta.Multumesc!