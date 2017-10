Băsescu va face lobby la Bruxelles pentru muncitorii din SNC

Ştire online publicată Joi, 20 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

„Industria navală este o prioritate pentru România” - a declarat Traian Băsescu, președintele României, la întâlnirea de miercuri seara, cu managerii și liderii de sindicat din Șantierul Naval Constanța. El le-a pus gazdelor sale că dorește o altfel de abordare a crizei economice. În opinia sa, sprijinul statului trebuie acordat marilor companii productive, precum SNC, care asigură mii de locuri de muncă și fac să funcționeze sute de întreprinderi mici și mijlocii. Traian Băsescu s-a delimitat de cei ce întocmesc programe anticriză, care nu pornesc de la înțelegerea modului de funcționare a economiei și propun reducerea unei taxe sau alteia cu câteva procente. El consideră că astfel de măsuri nu vor reuși să susțină producția și locurile de muncă. Președintele vrea să adune propunerile marilor companii și să le aducă în fața Consiliului Europei, la Bruxelles, la reuniunea din decembrie 2008. Tema discuțiilor va fi criza economică și cu certitudine că, sub presiunea realității, organismul european va avea o altă abordare în privința marilor producători. „Nu ne interesează să sprijinim patronii, ci producția și locurile de muncă” – a precizat șeful statului. Propunerile colectate vor fi puse, de asemenea, în fața guvernului rezultat din alegeri, pentru a fi cuprinse în programul său, a promis Băsescu. Gheorghe Bosînceanu, președintele adunării generale a acționarilor din SNC, și Radu Rusen, directorul general al șantierului naval, au prezentat evoluția și problemele companiei. În prezent, în sectorul de construcții noi, SNC are un portofoliu de comenzi pentru 17 nave, din care 7 nave de 41.000 tdw și 10 nave de 50.000 tdw. Beneficiarii sunt firme din Germania, Italia și grupul Histria. Ultima navă va fi livrată în septembrie 2012. Cifra de afaceri a SNC a crescut de 10 ori, în decurs de numai 6 ani, de la 20 de milioane de dolari, în 2002, la 200 milioane de dolari, în 2008. Șantierul are în pregătire proiecte noi, precum nave aframax de 116.000 tdw și bulk-carriere de 60.000 tdw. Problemele cu care se confruntă șantierul naval sunt, în principal, blocajele din sistemul bancar și evoluția speculativă a cursului de schimb, a declarat Bosînceanu. El a solicitat sprijinul statului în garantarea creditelor, măsuri care să ducă la creșterea lichidității băncilor românești, acordarea de facilități prin Eximbank, pentru companiile care au produse cu ciclu lung de fabricație, intervenția la UE pentru o relaxare a condițiilor privind ajutorul de stat. Violeta Putinei, director cu resursele umane, i-a semnalat șefului statului faptul că șantierele navale nu pot accesa fondurile europene destinate formării și reconversiei profesionale, din cauza restricțiilor impuse de UE. Traian Băsescu a declarat că va susține cauza industriei navale la Bruxelles și va propune schimbarea regulilor.