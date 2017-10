Băsescu susţine că Iranul este obligat la transparenţă decizională

Băsescu susține că Iranul este obligat la transparență decizională

Ştire online publicată Marţi, 21 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu efectuează o vizită oficială în Republica Arabă Siriană, în perioada 20 - 21 octombrie, la invitația omologului său, președintele Bashar Al-Assad. După convorbirile pe care le-a avut cu Bashar Al-Assad, președintele a declarat că Iranul este obligat la transparență în relația cu comunitatea internațională în chestiunea nucleară. Băsescu a precizat că punctul de vedere al României este că orice stat are dreptul să-și dezvolte programe nucleare civile, dar „are obligația la transparență”. „Apreciez că orice stat are dreptul să-și dezvolte programe nucleare civile, deci acest drept îl are și Iranul. În același timp precizez că Iranul are obligația la transparență în relația cu comunitatea internațională pentru a îndepărta orice suspiciune că programul nuclear al Iranului are și valențe militare. Aș concluziona spunând că Iranul are obligația să fie transparent cu autoritățile internaționale, cu agenția nucleară de la Viena”, a spus președintele. Omar Hayssam, între cei doi În întrevederea pe care cei doi oficiali au avut-o, cazul Omar Hayssam a fost adus în discuție. Întrebat la finalul întrevederii dacă se va semna și un acord bilateral pe Justiție între România și Siria, președintele Băsescu a răspuns: „În ceea ce privește acordul pe justiție, înțeleg aluzia. Subiectul Omar Hayssam a fost discutat”. După întâlnirea oficială, au avut loc convorbiri și între cele două delegații. Programul a mai inclus o întâlnire cu președintele Consiliului de Miniștri, cu președintele Parlamentului sirian Mahmoud al Abrash, precum și cu reprezentanții comunității române din Siria.