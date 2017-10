Băsescu: SUA vor da vize şi în funcţie de numărul de români care sunt corecţi şi revin în ţară

Băsescu: SUA vor da vize și în funcție de numărul de români care sunt corecți și revin în țară

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Traian Băsescu spune că în afară de rata de respingere, Statele Unite ale Americii vor lua în calcul un nou criteriu pentru acordarea vizelor, inclusiv pentru români, și anume numărul de cetățeni corecți, care revin în țara lor."În momentul de față, și veți vedea dacă veți citi Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI, președintele Obama își asumă să susțină modificarea legii pentru Visa Waiver și să aibă doi parametri, nu numai unul - gradul de respingere. Evaluarea președintelui Obama este că trebuie ridicat nivelul de respingere de la 3 la sută la 10 la sută și să intervină un alt element important care ne-ar avantaja extraordinar de mult - gradul de întârziere. Adică cei cărora li se acordă vize, să se vadă dacă pleacă în timp din teritoriul Statelor Unite sau nu. Iar aici România stă foarte bine, are cetățeni corecți", a punctat președintele, citat de NewsIn.Statele Unite au pus bazele pentru ca cetățenii din țări precum România, Bulgaria, Polonia sau Brazilia să poată călători în această țară fără vize, în cadrul unei măsuri ce ar putea ajuta turismul, afectat după atacurile din 11 septembrie 2001, scria în urmă cu câteva zile cotidianul Financial Times.Posibila extindere a programului Visa Waiver intervine după o revizuire amplă făcută de Departamentul pentru Securitate Internă în ceea ce privește statutul a 1,6 milioane de cetățeni străini care au rămas în SUA după expirarea vizelor.De programul Visa Waiver se bucură în prezent cetățeni din 23 de țări europene, dar și din alte state, precum Japonia, Coreea de Sud, Australia și Noua Zeelandă. Țări precum România, Bulgaria, Polonia, Cipru sau Brazilia fac lobby pentru a primi același statut, dar eforturile lor sunt subminate de dezbaterea din SUA privind controlarea persoanelor care intră în țară după atentatele din 11 septembrie.