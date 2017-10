Băsescu ar putea ataca Legea votului uninominal la Curtea Constituţională

Băsescu ar putea ataca Legea votului uninominal la Curtea Constituțională

Ştire online publicată Joi, 15 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu a precizat ieri că are mai multe soluții pentru Legea votului uninominal și nu a exclus varianta atacării actului normativ la Curtea Constituțională pentru a câștiga timp de gândire înainte de expirarea termenului de promulgare a legii asumate de Guvern. Președintele a spus că ia în calcul atacarea la Curtea Constituțională a unui articol din legea asumată de Guvern pentru a câștiga timp de gândire, înainte ca termenul de promulgare a legii să expire, termen ce expiră a doua zi după referendum, respectiv pe data de 26 noiembrie. „Știu ce am de făcut”, a declarat președintele, referindu-se la faptul că are mai multe soluții și ținând cont atât de ipoteza invalidării plebiscitului, cât și de cea în care referendumul va fi un succes. Eu vă garantez că nu se va produce dubla invalidare”, a spus el, întrebat ce se va întâmpla dacă referendumul nu este validat și dacă va decide ca legea Guvernului să fie retrimisă la Parlament și să rămână blocată. Comentând situația în care plebiscitul nu va fi validat din lipsă de cvorum, șeful statului a evitat totuși să dea un răspuns tranșant, sugerând însă că ar putea cere Parlamentului să adopte o lege a votului uninominal majoritar, în două tururi de scrutin, dacă cetățenii se vor pronunța într-o majoritate covârșitoare în favoarea acestui sistem electoral, chiar dacă prezența la urne nu va fi de peste 50%. „Vedem, discutăm, gândim. Depinde de cât de mare va fi marja, de câte milioane se vor prezenta la vot”, a comentat Băsescu. În cazul în care referendumul va fi validat, președintele a spus că va cere Legislativului să scrie legea în varianta uninominalului pur, sugerând totodată că, dacă parlamentarii vor refuza să țină cont de voința exprimată de cetățeni, va apela la arbitrajul Curții Constituționale. „Întâi cer Parlamentului să scrie legea, apoi merg la Curte”, a precizat Băsescu.