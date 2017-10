Barmanul care l-a servit pe Litvinenko povesteşte scena otrăvirii fostului agent

Barmanul care l-a servit pe Litvinenko povestește scena otrăvirii fostului agent

Ştire online publicată Luni, 16 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Angajatul care i-a servit un ceai fostului agent rus Aleksandr Litvinenko, asasinat la Londra, spune că atenția i-a fost deliberat distrasă când presupusul ucigaș a vărsat otrava în băutură, potrivit unei mărturii demne de un film de spionaj, oferită pentru Sunday Telegraph, relatează AFP. Norberto Andrade, în vârstă de 67 de ani, chelner la Pine bar din Londra de 27 de ani, lucra în ziua în care Litvinenko s-a întâlnit cu Andrei Lugovoi, cu câteva zile înainte de moartea sa, în noiembrie 2006. Lugovoi, fost membru KGB devenit om de afaceri, a fost pus sub acuzare la 22 mai de Parchetul britanic pentru moartea lui Litvinenko, otrăvit cu poloniu. „Nu am văzut ce s-a întâmplat când am servit ginul tonic, dar se pare că mi s-a distras deliberat atenția pentru a se organiza o diversiune și a mi se face munca mai dificilă", a explicat el. „Ceva s-a întâmplat atunci. Cred că poloniul a fost vaporizat în ceașcă. Reziduuri de poloniu au fost găsite de anchetatori pe masă, scaun și peste tot în locul în care stătea Litvinenko", a subliniat el. Andrade a povestit că, după plecarea lui Litvinenko și a celor doi bărbați care îl însoțeau, când a aruncat restul ceaiului lui Litvinenko, băutura i s-a părut „mult mai galbenă ca de obicei".