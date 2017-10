Bărbatul care şi-a înjunghiat copilul, concubina şi pe mama acesteia a fost arestat preventiv

Bărbatul care și-a înjunghiat copilul, concubina și pe mama acesteia a fost arestat preventiv

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Bărbatul din comuna Pantelimon care și-a înjunghiat copilul, concubina și pe mama acesteia a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, potrivit Mediafax.ro. Instanța Tribunalului București a admis propunerea procurorilor Capitalei de a emite un mandat de arestare preventivă pe numele agresorului.Decizia poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel București.Purtătorul de cuvânt al Parchetului Capitalei, Cristina Radu, a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, că bărbatul a fost audiat de procurori și și-a recunoscut fapta. Cristina Radu a precizat că bărbatul a declarat la audiere că și-a înjunghiat copilul, concubina și pe mama acesteia pe fondul unor conflicte familiale.El a fost reținut vineri seară pentru 24 de ore, fiind acuzat de tentativă la omor calificat și la omor deosebit de grav.Bebelușul înjunghiat de tatăl său are 11 luni, el fiind adus în comă la Spitalul "Sfântul Pantelimon", unde a fost operat, după ce la investigații s-a identificat un corp în cap.Purtătorul de cuvânt al Spitalului "Sfântul Pantelimon", Ludmila Gheorghiu, a declarat că bebelușul este în stare foarte gravă, cu cel mai mic scor.Mama copilului are o plagă la nivelul toracelui, fiindu-i montat un tub pleurostomă pentru un pneumotorax (un tub montat în pleură pentru eliminarea aerului care a intrat în această zonă prin înțeparea pleurei, n.r.), iar bunica acestuia are leziuni la nivelul scalpului și al antebrațului, a mai spus doctorul Ludmila Gheorghiu.Ea a precizat că cele două femei sunt echilibrate, sunt conștiente, iar viața lor este în afara oricărui periocol, rămânând internate cel puțin 24 de ore pentru supraveghere.