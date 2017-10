Barack Obama, vizită istorică în Cuba

Ştire online publicată Marţi, 22 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele american Barack Obama a sosit în Cuba duminică, devenind primul șef de stat american în funcție care vizitează această țară în ultimii aproape 90 de ani, relatează The New York Times (NYT) online.Air Force One a aterizat la Havana la ora locală 16.18 (22.18, ora Româ-niei), potrivit DPA.Ținând o umbrelă în mână, președintele a fost întâmpinat, în timp ce cobora zâmbind din avion, împreună cu Prima Doamnă Michelle Obama și cele două fiice Sasha și Malia, de către oficiali cubanezi de rang, inclusiv de ministrul de Externe Bruno Rodríguez Parrilla și de ambasadorul american la Havana, Jeffrey DeLaurentis.„Que bolá Cuba? (Ce mai faceți?) Tocmai am aterizat aici și abia aștept să mă întâlnesc și să primesc vești direct de la poporul cubanez”, a scris președintele american într-un mesaj postat pe Twitter imediat ce a sosit la Havana, potrivit The Guardian.Această vizită, rezultatul unei schimbări de politică uluitoare, în urmă cu 15 luni, este menită să strângă relațiile dintre cei doi vechi inamici și „să exorcizeze una dintre ultimele fantome ale Războiului Rece”, comentează NYT.