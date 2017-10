Barack Obama: UK si UE raman parteneri indispensabili ai Americii

Ştire online publicată Vineri, 24 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Presedintele american Barack Obama a luat act vineri de Brexit, afirmand insa ca Marea Britanie si Uniunea Europeana raman "parteneri indispensabili" ai Statele Unite, scrie hotnews.ro."Locuitorii Marii Britanii au vorbit si le respectam decizia", a afirmat, intr-un scurt comunicat, Obama, care s-a pronuntat foarte clar in favoarea mentinerii Marii Britanii in UE, desi unii observatori au acuzat faptul ca pozitia sa a intarit, de fapt, tabara pro-Brexit."Relatiile speciale dintre SUA si Marea Britanie se inscriu in timp", a subliniat el, adaugand ca prezenta Regatului in NATO "ramane o piatra unghiulara" in politica externa americana.Insistand asupra relatiei de asemenea cruciale dintre SUA si UE, presedintele american a subliniat rolul jucat de Uniune "pentru promovarea stabilitatii, stimularea cresterii economice si favorizarea difuzarii valorilor si idealurilor democratice de-a lungul continentului si dincolo de el".La finele lui aprilie, la Londra, Obama s-a implicat direct in referendum dupa o pledoarie in favoarea mentinerii aliatului britanic in UE si avertizand asupra consecintelor Brexit."UE nu diminueaza influenta britanica, ea o amplifica", spunea el.Marea Britanie "ar pierde din influenta mondiala" daca ar parasi UE, sustinea Barack Obama.Comentariile sale au fost aspru criticate de tabara pro-Brexit, care a denuntat o "ingerinta" a presedintelui american si "ipocrizia" sa.