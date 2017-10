Barack Obama: "Suntem Statele Unite ale Americii. Nu putem închide ochii la ceea ce se petrece la Damasc"

Ştire online publicată Sâmbătă, 31 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Barack Obama a susținut astăzi o declarație de presă istorică, în legătură cu situația din Siria. Președintele SUA a anunțat că a decis să răspundă militar și să atace Siria.Barack Obama: "Ce mesaj vom trimite unui dictator care gazează și ucide sute de copii?Acest atac e o insultă la demnitatea umană prezintă un pericol pentru securitatea noastră națională. Pune în pericol prietenii noștri, Israel, Turcia....Am decis, din toate motivele exprimate, să atacăm. Nu vom trimite militari la sol, vor fi atacuri aeriene iar atacul va fi limitat. Va fi mâine, peste o săptămână sau o lună. Nu avem un program prestabilit.Am mai luat o decizie. Voi cere autorizație oamenilor, prin Congresul american. Am vorbit cu liderii și vom supune la un vot decizia de a interveni în Siria."Președintele american a explicat că are autoritatea de a interveni în Siria fără acordul Congresului, dar că are convingerea că acest gest, de a cere autorizația Congresului, va face SUA mai puternică. Obama a mai explicat că știe că americanii sunt, cu toții, îngrijorați cu gândul la un război.El a mai explicat, în încheierea discursului său: "Suntem Statele Unite ale Americii. Nu putem închide ochii la ceea ce se petrece la Damasc"."Președintele va face o declarație despre Siria în Grădina cu trandafiri", la reședința executivă, a anunțat președinția într-o actualizarea programului zilnic al lui Obama.Această intervenție publică are loc în contextul în care Washingtonul reflectează la reacția pe care să o aibă față de un atac chimic sângeros împotriva unor civili în apropiere de Damasc pe 21 august și în contextul în care Obama a evocat un "atac de avertisment", dar un oficial de rang înalt de la Casa Albă a declarat pentru AFP că președintele nu va anunța iminența unei operațiuni militare.Obama, a precizat acest oficial sub protecția anonimatului, îi va anunța pe americani cum plănuiește să reacționeze în continuare în dosarul sirian.Președintele Barack Obama a anunțat miercuri că nu a luat încă o decizie privind reacția americană față de folosirea de arme chimice în Siria, dar a evocat o "lovitură de avertisment" menită să descurajeze Damascul.Barack Obama se pregătește să intervină în Siria, împotriva lui Bashar al-Assad, fără autorizația ONU, la zece ani după decizia lui George W. Bush de a invada Irakul fără mandatul Consiliului de Securitate, afirmând că situația este diferită, relatează AFP.