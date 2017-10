Barack Obama: SUA și Franța sunt unite în solidaritate pentru a ne apăra națiunile

Ştire online publicată Marţi, 24 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele american Barack Obama și cel francez, Francois Hollande au avut marți o întâlnire la Casa Albă, pe tema problemei terorismului.La finalul reuniunii, Barack Obama a declarat, într-o conferință de presă comună, că Franța și SUA sunt unite pentru apărarea celor două națiuni împotriva amenințărilor teroriste, transmite Agerpres.ro.„Suntem aici pentru a declara că SUA și Franța sunt unite în solidaritate pentru a aduce justiție și pentru a ne apăra națiunile. Acest grup terorist barbar, Statul Islamic, reprezintă o amenințare serioasă pentru noi toți. Trebuie distrus și trebuie să facem asta împreună. Iubim Franța pentru că ne dedicăm acelorași idealuri, Franța este cel mai vechi aliat al nostru. Ne datorăm liberatatea reciproc”, a declarat președintele american.Referindu-se la atentatele teroriste de la Paris, Barack Obama a precizat că este vorba despre atacuri la adresa întregii lumi, nu doar la adresa Franței.”De la aceste atacuri, americanii și-au amitit de propriile vizite la Paris, de obiectivele turistice. (...) Atunci când tragedia a lovit în acea seară, inimile nostre au fost frânte. Am ținut doliu și noi, nu am uitat niciodată cum francezii au stat alături de noi. Atacurile teroriste nu au fost îndreptate împotriva militarilor, ci împotriva spritului Franței. Au fost țintite locuri unde vin oameni din toată lumea. Au fost uciși inclusiv cetățeni din SUA. A fost un atac împotriva lumii însăși, același gen de atac nebun care a avut loc în Sinai, în Nigeria. De aceea, de mai mult de un an, Franța, SUA și coaliția internațională au fost unite pentru a distruge Statul Islamic și ideologia lor. Peste 8.000 de atacuri aeriene au împins Statul Islamic în spate. Colaborarea noastră include și colaborarea aeriană. Vom face și mai mult pentru a preveni atacurile acasă. SUA vor împărtăși informații cu Franța și după atacurile de la Paris este îngrijorare și față de alte orașe europene. Fac apel la UE să facă o înțelegere care să oblige companiile aeriene să furnizeze datele pasagerilor”, a spus liderul de la Casa Albă.Președintele american a precizat și că atacurile Rusiei în Siria au ajutat regimul Assad.„În ceea ce privește criza din Siria, atacurile rusești asupra opoziției siriene doar au ajutat regimul Assad. Am fost de acord că Rusia ar putea să joace un rol constructiv dacă și-ar îndrepta atacurile către Statul Islamic”, a spus Obama.”Știm că una din cele mai importante arme pentru înfrângerea Statului Islamic este determinarea popoarelor noastre. Ceea ce s-a întâmplat la Paris este oribil. Vom continua să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne apăra națiunea. După 11 septembrie 2001 ne-am întărit securitatea internă. Agențiile noastre locale și federale lucrează în fiecare zi pentru siguranța noastră. Sunt cele mai bune din lume. Dar nu doar profesioniștii noștri vor înfrânge Statul Islamic. Noi, ca americani, avem fiecare un rol de jucat. Grupuri ca Statul Islamic nu ne pot învinge pe câmpul de luptă și încearcă să ne terorizeze acasă. Nu putem să ne schimbăm felul de a ne trăim viețile”, a mai spus președintele american.