Barack Obama recunoaşte: SUA au practicat tortura după atentatele de la 11 septembrie

Barack Obama recunoaște: SUA au practicat tortura după atentatele de la 11 septembrie

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele american, Barack Obama, a admis, vineri, că Statele Unite au făcut lucruri "contrare" valorilor lor după atentatele din 11 septembrie și a recunoscut că Washingtonul a "torturat oameni"."Noi am făcut multe lucruri juste, însă am torturat oameni", a recunoscut Obama în fața presei, evocând o viitoare declasificare a unui raport parlamentar american asupra tehnicilor de interogare folosite de către CIA între 2002 și 2006, în timpul mandatului lui George W. Bush."Când noi am folosit unele tehnici de interogare mai puternice, tehnici pe care eu le consider drept tortură și orice persoană onestă ar trebui să le considere la fel, am traversat o linie", a adăugat el, într-o întâlnire cu presa la Casa Albă.După atentatele de la 11 septembrie, CIA a capturat zeci de persoane suspectate de legături cu Al-Qaida și a utilizat "tehnici de interogare mai puternice", scrie Mediafax.