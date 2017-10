Barack Obama l-a felicitat pe Francois Hollande şi l-a invitat la Casa Albă

Barack Obama l-a felicitat pe Francois Hollande și l-a invitat la Casa Albă

Luni, 07 Mai 2012

"Președintele Obama l-a sunat pe președintele ales francez, Francois Hollande, pentru a-l felicita după anunțul de la alegerile franceze", a precizat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jay Carney.Conform acestuia, "președintele Obama a declarat că are intenția de a lucra îndeaproape cu Hollande și cu Guvernul său într-un ansamblu de dosare dificile în materie economică și de securitate".În plus, "președintele Obama a notat că îl va primi pe președintele ales Hollande la Camp David pentru summitul G8 și la Chicago pentru summitul NATO de luna aceasta, și a propus ca ei doi să se întâlnească înainte la Casa Albă", a precizat Carney într-un comunicat, citat de Mediafax.Summitul G8 de la Camp David, reședinția prezidențială din statul Maryland (est), va avea loc la 18 și 19 mai. Obama va fi și gazda summitului NATO, la 20 și 21 mai, în fostul său fief din Chicago (Illinois, nord), unde ar urma să fie precizat calendarul de retragere din Afganistan până la sfârșitul lui 2014.Hollande și-a exprimat deja intenția de a retrage militarii francezi din Afganistan cu doi ani mai devreme.Comunicatul Casei Albe nu îl menționează pe președintele francez aflat la sfârșit de mandat, Nicolas Sarkozy, cu care Obama a afirmat anterior că are relații "excelente".Obama va candida pentru un nou mandat de patru ani la alegerile prezidențiale din 6 noiembrie.