Barack Obama, îngrijorat de problemele din zona euro

Ştire online publicată Joi, 17 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele american Barack Obama s-a declarat, ieri, profund îngrijorat de problemele din zona euro, pe fondul crizei datoriilor suverane și a creșterii economice anevoioase.„Sunt și am fost profund îngrijorat. Cred că voi fi la fel de îngrijorat mâine și săptămâna următoare”, a declarat Barack Obama, care efectuează, în aceste zile, o vizită în Australia. „Puterile europene trebuie să susțină proiectul european”, a adăugat președintele american.„Până vom pune în aplicare un plan concret și o structură care să trimită un mesaj clar piețelor, care să afirme că Europa susține ferm euro și va face ce are de făcut, vom continua să vedem acest tip de probleme pe care le-am cunoscut până în prezent”, a mai spus Obama.El a recunoscut că Angela Merkel, cancelarul german, și Nicolas Sarkozy, președintele francez, au o voință reală de a scoate Europa din criză, dar a apreciat că aceasta are o structură complicată.„În prezent, comunitatea europeană în sens larg trebuie să susțină proiectul european”, a declarat el. „Avem o economie mondială integrată și ceea ce se întâmplă în Europa va avea un impact asupra noastră”, a adăugat el.Zona euro este în plină criză, amenințată în același timp de datoriile Italiei și Spaniei și o creștere anemică în trimestrul al treilea.Rata anuală a inflației în UE - 3,4% în octombrieRata anuală a inflației în Uniunea Europeană a fost, în luna octombrie 2011, de 3,4%, față de 3,3% în luna septembrie, în timp ce, în cazul zonei euro, rata anuală a inflației s-a menținut la 3%, conform datelor publicate, ieri, de Oficiul European de Statistică (Eurostat).În luna octombrie 2011, țările cu cea mai ridicată rată anuală a inflației au fost Marea Britanie (5%), Estonia (4,7%), Slovacia (4,6%), Letonia (4,3%), Lituania (4,2%), Portugalia (4%), Italia, Luxemburg, Austria, Ungaria, Polonia (toate cu 3,8%), România (3,6%). La polul opus, se situează Suedia (1,1%), Irlanda (1,5%) și Malta (2,4%).Comparativ cu luna septembrie 2011, rata anuală a inflației a scăzut în nouă state membre (inclusiv în România), a rămas stabilă în cinci state și a crescut în 13 țări.În schimb, România se situează în continuare pe primul loc în UE atunci când este vorba de creșterea medie a prețurilor pe total în ultimele 12 luni, cu un avans de 6,6%, urmată de Estonia (5,2%) și Marea Britanie (4,3%). La polul opus, se situează Irlanda (0,8%), Suedia (1,6%), Cehia și Slovenia (ambele cu 2%).