Barack Obama îl va însoţi pe Joe Biden în Europa, la summit-ul pentru schimbările climatice

Totuși, prezența președintelui Xi la COP26 este de mult timp pusă sub semnul întrebării, în condițiile în care acesta nu a mai avut deplasări externe de la începutul anului 2020, de teamă să nu se infecteze cu noul coronavirus spun oficialii chinezi. O altă prezenţă pusă sub semnul întrebării era participarea premierul conservator al Australiei, Scott Morrison, care a confirmat în cele din urmă prezenţa la summit. Australia este un mare producător de cărbune și gaze, are politici neconvingătoare în ceea ce privește clima și reducerea emisiilor cu efect de seră. Un raport o plasează pe ultimul loc în ceea ce privește acțiunile climatice, între 193 de țări membre ale ONU, astfel că Australia se află sub presiune pentru a se angaja în acțiuni care să aibă efecte mai puternice și mai rapide în ceea ce privește clima. Papa Francisc anunţase la începutul acestei luni că nu se va deplasa în Scoția, deși anterior a declarat că și-ar fi dorit să facă acest lucru. Suveranul Pontif are sănătatea șubredă, iar în vară a suferit o operație mai complicată decât era prevăzut. În jur de 25.000 de delegați sunt așteptați să participe la summit-ul de la Glasgow. Zeci de mii de activiști și firme vor fi, de asemenea, prezenți acolo, pentru a organiza evenimente sau pentru a organiza proteste.





La sfârşitul lunii octombrie, la Glasgow se va desfăşura cel mai important summit, din ultimii şase ani pe probleme de mediu. Potrivit BBC, Barack Obama a confirmat că va participa la summit-ul COP26 de la Glasgow. Un purtător de cuvânt a declarat că fostul președinte se va folosi de prilej pentru a prezenta progresele importante realizate în cei cinci ani de la intrarea în vigoare a Acordului de la Paris. De asemenea, este de așteptat ca Obama să se întâlnească cu tineri activiști în domeniul schimbărilor climatice, să evidențieze activitatea acestora în întreaga lume și să adreseze un apel către o mai mare implicare din partea guvernelor, a sectorului privat, a filantropilor și a societății civile în general, în acțiuni menite să contribuie la încetinirea încălzirii globale. Confirmarea vizitei lui Obama este considerată un impuls uriaș pentru summit-ul ONU, care va avea loc între 31 octombrie și 12 noiembrie la Glasgow. COP26 va fi cea mai mare conferință pentru schimbările climatice organizată de la negocierile istorice ce au dus la încheierea Acordului de la Paris în 2015. Summitul mondial privind clima este considerat crucial pentru a putea ține sub control schimbările climatice. Aproape 200 de țări sunt invitate să își prezinte planurile de reducere a emisiilor, ceea ce ar putea duce la schimbări majore în viața noastră de zi cu zi.Marele absent va fi probabil preşedintele Chinei, Xi Jinping, care nu a anunţat încă dacă va participa la summit-ul din Scoţia. China va fi reprezentată de oficiali guvernamentali fiind printre ţările importante în domeniul schimbărilor climatice. Diplomații spun că Beijingul are obiceiul de a anunța planurile de călătorie ale președintelui Xi în ultimul moment.