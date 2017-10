Barack Obama a trimis Congresului un plan de închidere a penitenciarului de la Guantanamo

Ştire online publicată Marţi, 23 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un plan de închidere a penitenciarului din baza militară Guantanamo Bay a fost trimis marți de președintele american Barack Obama Congresului, informează The New York Times.Planul prezintă variante alternative pentru preluare a suspecților de terorism aflați în detenție. Astfel se ia în calcul aducerea în penitenciare din SUA a până la 60 de suspecți care sunt considerați prea periculoși pentru a fi eliberați. Alți 91 de suspecți deținuți la Guantanamo ar urma să fie transferați în alte țări.Potrivit unui studiu al Pentagonului, prin transferul deținuților de la Guantanamo s-ar economisi între 65 și 85 de milioane de dolari în fiecare an.