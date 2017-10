Barack Obama a devansat-o pe Clinton în sondaje

Ştire online publicată Marţi, 08 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Senatorul democrat Barack Obama a luat avans în sondaje, pe măsură ce s-au apropiat alegerile primare de azi din statul New Hampshire, un test crucial pentru adversara sa, Hillary Clinton, care încearcă să recâștige terenul înăsprindu-și atacurile, relatează AFP. În tabăra republicană, la fel, tonul dezbaterilor devine din ce în ce mai dur, în condițiile în care senatorul John McCain își consolidează avansul în New Hampshire, după ce în vară era pe punctul de a renunța la cursa pentru învestitura republicană la alegerile prezidențiale din noiembrie 2008. Competiția este însă relansată. După adunările electorilor din statul preponderent rural Iowa, din centrul SUA, este rândul New Hampshire, mic stat din nord-est, să focalizeze atenția odată cu alegerile primare de azi, o etapă preliminară în cursa finală pentru desemnarea noului președinte american la 4 noiembrie. Hillary Clinton, care mult timp a beneficiat de o aură de invincibilitate, se luptă pentru a recâștiga electoratul democrat și pentru a-l face să uite prima victorie, cea de joia trecută, a senatorului de Illinois, Barack Obama. Două sondaje date publicității duminică seara de postul de televiziune CNN și de stația radio WMUR, precum și de Institutul Gallup, o plasează pe Hillary cu 10 procente (20% față de 39%), respectiv 13 procente (28% față de 41%) în urma rivalului său, ceea ce ilustrează dificultatea deosebită a misiunii sale. Hillary Clinton a deschis un nou unghi de atac, acuzându-și adversarul, în cuvinte bine meșteșugite, că nu este decât un bun orator. Democrații trebuie să „nominalizeze și să aleagă un președinte care acționează, nu un președinte care se mulțumește să vorbească”, a spus Clinton în fața câtorva mii de simpatizanți pe care i-a rugat insistent să „separe retorica de realitate”. Acuzându-i pe Obama și Edwards că nu au stofă de conducători, după cum au arătat într-o serie de teme, Hillary a spus: „Asta nu e schimbare”. Iar mulțimea i s-a alăturat: „Asta nu e schimbare”, au strigat susținătorii săi la mitingul electoral de la Nashua, transmite Reuters.