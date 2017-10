Banii Asociaţiei de proprietari 237 s-au evaporat în drum spre RADET

Banii Asociației de proprietari 237 s-au evaporat în drum spre RADET

Asociația de proprietari nr. 237 de pe strada Eliberării figurează în evidențele Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice cu datorii în valoare de 220.616 lei, la care se adaugă penalități de întârziere în sumă de 365.495 lei. De ce s-a ajuns la o astfel de situație am vrut să aflăm în demersul jurnalistic pe care l-am întreprins. Administratorul Asociației de Proprietari numărul 237, din Strada Eliberării nr.3, o anume doamnă Stroe, care n-a vrut să-și divulge numele complet, este starul local, femeia despre care toată lumea are ceva de șoptit, cea care, spun oamenii, a dat naștere situației critice în care asociația, odată condusă de ea, se află momentan. Dorind să aflu care este adevărul, am bătut la ușa familiei Stroe, însă norocul nu mi-a surâs. 40 de apartamente plătesc datoriile a 270 de imobile Locatarii nu înțeleg cum s-a ajuns la o datorie atât de mare față de regie, atâta timp cât sunt cu întreținerea la zi. Panica față de faptul că mă aflam în fața unui puzzle din care îmi lipsea cea mai importantă piesă începuse să se facă simțită, așa că am apelat și la soluția ultimă: conversația telefonică chiar cu cea acuzată. Problema s-a complicat foarte mult în urmă cu doi ani când asociația mamut nr. 237, care cuprindea 270 de apartamente, s-a divizat. Din ea s-a născut și asociația IV 43, vinovată de acumularea datoriilor, așa cum ne-a spus administratorul. Acum, în asociația 237 au rămas, oficial, doar 40 de apartamente care încă suportă datoriile trecute și prezente a 270 de locații. Suma datorată, neplătită la timp, ar putea purta vinovații prin tribunale mult și bine. Cu scopul de a-și recupera datoriile, RADET a dat în judecată asociația 237, iar procesul este în curs. Șansele nu par a fi prea mari de partea acuzaților. „Sunt sigură că RADET o să câștige procesul, așa este și normal. Oamenii trebuie să fie conștienți că, din moment ce au beneficiat de apă caldă și căldură, pe care trebuiau să le plătească, dar n-au făcut-o, o să fie trași la răspundere. Este la mintea oricui”, ne-a mai spus administratorul. Hai să ne înțelegem cumva… Între cele două părți, actuala Asociație 237 și cei din blocul IV 43, acum independenți, nu a fost semnat niciun protocol pentru rezolvarea situației datoriilor, deși era nevoie pentru ca blocul IV 43 să se poată ocupa de propria administrare. Cu toate acestea, din 2006 și până acum, nu s-a întâmplat nimic în acest sens, iar asociația funcționează doar pe baza unei înțelegeri cu RADET. Alexandru Machițescu, a cărui soție se ocupă momentan de administrarea blocului IV 43, a afirmat că în blocul în care locuiește nu există restanțieri, pentru că oamenii își plătesc facturile la timp. Pe lista afișată la intrarea în scară nu figura niciun datornic. Atunci, cu suma enormă de bani pe care oamenii au plătit-o, dar n-a mai ajuns la RADET, ce s-a întâmplat? Din partea administrației, nicio declarație care să poată lămuri pe cineva. Ba mai mult, o negare inocentă a oricărei implicări în problemă. Asociația IV 43 a funcționat independent până acum, așa cum și-au dorit, dar nimeni nu a uitat de datoriile lor. Cele două părți se acuză reciproc, iar adevărul se va afla în cursul procesului cu distribuitorul de energie termică. „Tocmai din cauza faptului că nu s-a plătit din urmă, penalitățile au ajuns la un nivel mare. Pe timpul verii, spre exemplu, la o factură de cinci milioane, penalitățile ajung chiar și la 70 de milioane. Nu ar trebui să fie așa. Locatarii sunt vinovați în primul rând”, a mai adăugat interlocutorul nostru, considerat de ceilalți responsabil de actualele datorii. Nu mai este mult până când regiile păgubite vor opri apa caldă și căldura. Să vezi atunci scandal!