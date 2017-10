Banias şi Pătruţ nu au glume în comun

Banias și Pătruț nu au glume în comun

Mircea Banias, liderul pedeliștilor tomitani a explicat ieri, la conferința Biroului Permanent Județean al PD-L Constanța, că declarația sa de la finalul săptămânii trecute, vizavi de contracandidatul său pesedist, medicul Mircea Pătruț, a avut la bază „premisa că Pătruț are simțul umorului”. „Am pornit de la premisa că domnul Pătruț are simțul umorului atunci când am declarat, în spirit de glumă, că sper că îl voi opera eu pe dumnealui”, a ținut să menționeze Banias. El a lăsat să se înțeleagă că replica contracandidatului său PSD pe colegiul cu numărul 4 la Senat (n.r. - medicul Pătruț a declarat că el va fi cel care, eventual, îl va opera pe Banias și că, în nici un caz, lucrurile nu vor fi invers) i se pare neinspirată în contextul în care cei doi au profesii distincte. „Am «operat», în profesia mea, foarte multe nave: le-am încărcat, le-am descărcat. Nu i-aș putea cere asta domnului doctor Pătruț”, a explicat ieri președintele PD-L Constanța, încercând să încheie, într-o notă de umor ceva mai fin, e drept, schimbul de replici cu adversarul său la parla-mentarele din toamnă.