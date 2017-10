Băncile vor prezenta BNR propunerile de modificare a normelor de creditare

Ştire online publicată Joi, 11 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Acțiunea vine în contextul în care BNR a anunțat că va reanaliza, în ianuarie 2009, împreună cu reprezentanții băncilor comerciale, oportunitatea modificării normelor de creditare a populației recent introduse. Băncile vor prezenta BNR, săptămâna viitoare, propunerile de modificare a normelor de creditare, care vor include separarea în regulament a creditelor ipotecare de cele de consum și a celor garantate ipotecar de cele negarantate, a spus ieri, președintele CEC Bank, Radu Grațian Ghețea - precizează NewsIn. „Asociația Română a Băncilor (ARB) va prezenta, în cursul săptămânii viitoare, Băncii Naționale a României propunerile cu privire la modificarea normelor de creditare. Încă se lucrează la propunerile de schimbare a normelor de creditare, însă acestea vor cuprinde separarea în regulament a creditelor ipotecare de cele de consum și a celor garantate ipotecar de cele negarantate”, a declarat Ghețea, care este și președinte al ARB. Unele bănci au pus pe seama noului regulament de creditare a populației frânarea creditării începând cu octombrie, în timp ce reprezentanții băncii centrale susțin că probema este, de fapt, lipsa resurselor de finanțare. În octombrie, creditul neguvernamental a scăzut „Nu gradul de îndatorare este problema, poți să-l faci și 100%, dar dacă n-ai surse (de finanțare n.r.), nu ai rezolvat nimic”, declara directorul Direcției de Supraveghere din cadrul BNR, Nicolae Cinteză, care a precizat că, din resursele atrase din străinătate de băncile din România, 41% sunt pe termen scurt, având scadențe mai mici de un an. În octombrie, creditul neguvernamental a scăzut cu 0,6% față de luna anterioară, la 193,06 miliarde lei (52,7 miliarde euro). Ghețea a apărat decizia BNR de a autoriza și trezorierii băncilor, spunând că nu vede niciun inconvenient, ci dimpotrivă, aceasta ar putea ajuta pe viitor băncile. Creditarea nu este blocată, ci doar încetinită Șeful CEC Bank susține că relatările privind blocarea creditării prezintă o imagine „aproape de fals”, însă a admis că băncile sunt mai restrictive cu clienții. „În perioada următoare pot apărea unele probleme la finanțările noi în valută. Se crează o imagine aproape de fals când se spune că creditarea este blocată. Ea este încetinită, nu blocată. În situația în care unele societăți comerciale rămân în urmă cu plățile la stat ori la furnizori, băncile devin mai atente. Înainte de criză, poate că se mai trecea cu vederea, însă acum băncile comerciale sunt mai atente, mai restrictive”, a mai spus Ghețea. El a mai spus că, în prezent, liniile de finanțare din străinătate nu mai sunt la nivelul la care erau acum un an și există și lipsă de lichiditate în piață. „Ajustări” de dobânzi la credite și la depozite la CEC Bank „Probabil că CEC Bank va face unele ajustări la dobânzi în zilele următoare și la credite și la depozite. În prezent, atragem depo-zite cu dobândă de 9,25% și plasăm cu dobânzi de peste 11%”, a mai spus Ghețea. Nivelul creditelor neperformante la nivelul CEC Bank este de 1,63% din total, în contextul în care volumul creditelor reprezintă 75-76% din totalul depozitelor atrase de CEC Bank. Banca nu are credite în valută, iar împrumuturile imobiliare sunt relativ recente în portofoliul băncii, a precizat președintele CEC Bank. „Începem creditarea pentru campania de toamnă, iar pentru cea din primăvara acestui an ne-am primit deja toți banii. În portofoliul de credite al CEC Bank, creditele agricole reprezintă 12% din total”, a concluzionat Ghețea.