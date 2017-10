Băncile taxează foştii clienţi din reflex

Băncile taxează foștii clienți din reflex

În urmă cu ceva vreme, mi-am făcut un card la o bancă, pentru a efectua niște plăți on-line. Toate bune și frumoase, fără comision, fără taxe anuale. Situația s-a schimbat când am uitat PIN-ul, l-am introdus greșit de trei ori și am blocat cardul. Am sunat la bancă și am cerut să mi se anuleze contractul. Peste câteva zile am fost chemat să mi se prezinte o oarecare ofertă nouă și, spre surprinderea mea, mi s-a pus în față un desfășurător mamut, din care rezulta că trebuie să plătesc circa 98 lei, reprezentând comisioane de „deranj”, garanție, taxe pentru administrarea banilor care au circulat pe card și tot așa. Evident, am întrebat de ce mi se cere asta după ce contractul a fost încheiat. În lipsa unui răspuns coerent, m-am ridicat și am plecat. De atunci, sunt sunat cam o dată pe lună și sunt invitat politicos să îmi fac un card nou, în speranța că voi achita taxele lor fanteziste. În aceeași situație se află mulți români, care constată că băncile cu care au reziliat contractele continuă să calculeze și să pretindă zeci de taxe și comisioane. Deși achită toți banii ceruți de bancă, mulți ajung ulterior la Biroul de Credit, din cauza unor așa-zise datorii, apărute după ce contractul pe care se bazează nu mai are nicio putere. Există însă metode de apărare. Avocații recomandă constănțenilor care primesc telefon de la bancă și li se solicită să achite restanțe să ceară o solicitare de plată în scris, întrucât o sesizare făcută în formă telefonică nu are valabilitate. Presupușii datornici trebuie să verifice apoi la Biroul de Credit situația înscrierii și să ceară eliberarea raportului de credit, pentru a verifica dacă banca a raportat greșit. Din partea băncii trebuie solicitate copia chitanței ultimei plăți făcute la închiderea contractului, extrasul de cont, copiile tuturor chitanțelor și notificărilor, graficele de plăți și un desfășurător în care se arată cum s-au calculat sumele. În continuare, clienții taxați în mod fraudulos pot cere Biroului de Credit să nu înscrie nicio restanță, pe baza actelor furnizate de bancă, sau să radieze datele trecute deja. În ultimă instanță, păgubiții se pot adresa justiției, nu înainte de a cere daune pentru calculul abuziv al restanțelor.