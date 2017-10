Băncile şi-au orientat ofertele de sărbători spre atragerea depozitelor

Băncile și-au orientat ofertele de sărbători spre atragerea depozitelor

În ciuda tendinței generale a populației de a mări cheltuielile în perioada sărbătorilor de iarnă, băncile au renunțat anul acesta la ofertele promoționale pe segmentul de împrumuturi și s-au concentrat pe depozite, prin majorarea dobânzilor. Astfel, în perioada sărbătorilor de iarnă, între 8 decembrie 2008 și 15 ianuarie 2009, depozitul în euro, cu scadența la două luni, la Banca Comercială Română (BCR) are o dobândă promoțională de 7% pe an. În cadrul aceleiași oferte, pentru depozitul la vedere Maxicont, clientul primește o dobândă de 6% pe an, în cazul pachetului format împreună cu unitățile de fond monetar BCR Asset Management și de 5% pe an pentru depozitul la vedere Maxicont clasic. Raiffeisen Bank plătește, de asemenea, dobânzi mai mari la produsele de economisire, atât pentru populație, cât și pentru întreprinderi mici și mijlocii (IMM). Banca a inclus în oferta de sărbători, dobânzi la depozitele pe trei luni de până la 14,2% pe an la lei, 5% pe an la euro și 4% pe an, la economiile în dolari. Totodată, Raiffeisen Bank a lansat contul de economii în lei Acces Plus, cu dobândă anuală de până la 11%, neimpozabilă, și, pentru clienții care își deschid până la 31 decembrie un cont de salariu, banca plătește un bonus de 5% din valoarea netă a salariului. Și oferta UniCredit Țiriac Bank din perioada sărbătorilor de iarnă este axată tot pe produsele de economisire. Banca a lansat un depozit pe două luni, cu dobânzi de până la 13,5% pe an, la lei și până la 5% pe an, la euro. Piraeus Bank a lansat un nou produs de economisire pentru populație - Piraeus 100 - pe 100 de zile cu dobândă anuală fixă, de 15% la lei și 6,5% la euro și, în plus, a majorat dobânzile la depozitele Star și Gold. Astfel, dobânzile depozi-tului Star au fost majorate cu 0,5%, până la 14% pentru depunerile în lei, pe 12 luni, și cu 0,10 până la 0,25%, până la 6,25% pe an pentru cele în euro. Economiile constituite prin depozitul Gold primesc dobânzi de până la 12,5% pentru lei și 5,35% pentru euro. Banca are, totodată, și o ofertă specială pentru pensionari și studenți, care vor primi bonificații de 0,5% (pentru depozitele în lei) și 0,25% (pentru depozitele în euro), peste dobânzile standard pentru depozitele Star și Gold. Banca Românească vrea să atragă clienți în perioada 17 noiembrie 2008 - 27 februarie 2009 prin depozitul „Super Depozit”, pe 4 luni, cu dobândă fixă de 14,25% pe an, la lei și 6,25% pe an, la euro. Și Banca Comercială Carpatica (BCC) a majorat dobânzile la depozitele în valută cu până la 1,25% la cele în euro și cu până la 0,75%, pentru cele în dolari, banca oferind dobânzi anuale de 6,25% pentru depozitele în euro la 12 luni, respectiv 4,75% la cele în dolari.