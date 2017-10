Pentru a ieși din criză,

Băncile se orientează spre sectorul IMM-urilor

Sectorul IMM-urilor este unul cu potențial pentru bănci, în perioadă de criză, în contextul în care agenții economici au nevoie de lichidități pentru a supraviețui. Instituțiile financiare au lansat anul acesta soluții de creditare diverse pentru a atrage firmele în căutare de fonduri. Pe 9 aprilie, Banca Comercială Română (BCR) și Ministerul IMM-urilor, Comerțului și Mediului de Afaceri au semnat un protocol de colaborare privind sprijinirea dezvoltării IMM-urilor din România. „Unul dintre obiectivele noastre majore este să ajutăm IMM-urile cu banii de care au nevoie pentru continuarea și dezvoltarea activității. Protocolul de colaborarea încheiat cu ministerul deschide noi oportunități pentru consolidare mediului de afaceri, pentru ca banii, inclusiv fondurile comunitare, să ajungă mai rapid și cu eficiență sporită la întreprinderile care au nevoie”, a declarat Dominic Bruynseels, președintele executiv al BCR. Banca oferă în această perioadă un pachet special destinat micilor întreprinzători, „Ideal BCR”, prin care aceștia beneficiază de toate produsele și serviciile bancare disponibile. Prin acest pachet, IMM-urile se pot împrumuta cu până la 150.000 de lei, fără garanții imobiliare. În plus, există o reducere de un punct procentual pentru dobânda curentă și o reducere de 15% a comisionului de eliberare a scrisorii de garanție bancară. Comisioanele au fost comasate într-unul singur, de administrare a pachetului, în valoare de 40 lei pe lună. Soluțiile de finanțare în cadrul pachetului „Ideal BCR” includ credite pe termen scurt, pe o perioadă de maxim 12 luni, cum sunt „Ideal Curent BCR” sau creditul pentru finanțarea cheltuielilor și stocurilor temporare ori sezoniere „Ideal Activ BCR”. Există și un credit pe termen mai lung, pe o perioadă de maxim cinci ani, cum este creditul de investiții. Plafonul maxim de creditare nu poate depăși triplul cifrei de afaceri medii lunare. Dobânda este variabilă și se calculează cu ajutorul cotei de pe piața interbancară Euribor, plus 11%. În afara pachetului „Ideal BCR”, banca mai oferă finanțare pentru diferite investiții, pentru leasing, achitarea obligațiilor bugetare sau pentru operațiuni de forfetare, factoring sau scontare. De asemenea, ING Bank vine în întâmpinarea întreprinderilor mici și mijlocii prin pachetul specializat pentru acest sector - „ING Profesional”. „Pentru a facilita accesul la lichidități, am decis să unificăm taxele și comisioanele și să eliminăm anumite costuri ale creditării. În plus, avem o dobândă promoțională unică de 22%, la creditele în lei”, a declarat Valentina Zegheru, director ING Office Constanța Dacia. Astfel, costul unic pentru activarea pachetului (cont curent „Cont’ROL”, Cardul Manager și Home’Bank) este de 50 de lei. Comisionul de administrare al contului de 10 lei pe lună și nu se percepe dacă faci mai mult de 10 transferuri taxabile pe lună. Nu există comision la emiterea cardului Visa Business și la depunerea de numerar la bancomatele ING. Cu serviciul de acasă „Home’Bank”, se pot face tranzacții în orice moment al zilei. Prin Cardul Manager, se pot depune și retrage numerar, efectua plăți și transferuri în lei sau se pot plăti facturi sau schimba în valută. Modul de acordare a unei linii de credit prin ING Bank, folosind acest pachet, a fost simplificat. Pentru că banca are informațiile necesare despre mersul afacerii, nu există garanții materiale. Pentru a accesa o astfel de linie de credit, IMM-urile plătesc un comision de acordare, precum și un comision de neutilizare, aplicat doar la valoarea sumei neutilizate. Data scadenței este aleasă de întreprinzători.