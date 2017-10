Băncile râvnesc la afacerile liber profesioniştilor

Băncile râvnesc la afacerile liber profesioniștilor

Ştire online publicată Miercuri, 16 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Modificarea continuă a normelor de către Banca Națională a României a determinat de fiecare dată băncile să își adapteze produsele. Astfel, după creditele de nevoi personale, cele imobiliare și ipotecare și cele pentru întreprinderi mici și mijlocii, o altă categorie de credite care au fost modificate au fost cele pentru liber profesioniști, categorie în care se încadrează contabilii, avocații sau medicii. Una dintre băncile care mizează destul de mult pe acest sector este Banca Română pentru Dezvoltare care acordă împrumuturi de până la 300.000 de euro, pe maximum 20 de ani, pentru achiziția unui sediu nou. Caracteristica principală a produsului este aceea că dobânda se calculează în funcție de avansul achitat de solicitant. Astfel, pentru un credit în lei cu un avans mai mic de 25%, rata dobânzii este de 7,5%, iar în cazul unui avans mai mare de 25%, aceasta scade până la 7%. La rândul său, Bancpost vine cu o ofertă și mai atrăgătoare, în sensul că acordă finanțare până la 100% din valoarea investiției în cazul achiziționării de imobile. În plus, spre deosebire de BRD, și termenul de rambursare este mai mare și poate ajunge până la 25 de ani. Condiții ceva mai dure impune însă UniCredit Țiriac-Bank, care ar putea să îi determine pe cei interesați să se gândească de două ori înainte de a lua o decizie. Astfel, potrivit ofertei băncii, creditul este acordat în lei are o rată a dobânzii de 9,5% pe an, în condițiile în care solicitantul trebuie să achite și un avans minim de 25%. Libra Bank a mers chiar mai departe decât toate cele prezentate până acum și a lansat un pachet de produse bancare care conține pe lângă creditul propriu-zis, un depozit și o serie de carduri. Împrumutul este destinat inves-tițiilor în achiziționarea imobilului, terenului, mașinii sau a celorlalte bunuri necesare, în valoare de până la 120.000 de lei.