Băncile pariază pe naţionala României

Băncile pariază pe naționala României

Apropierea Campionatului European de Fotbal și participarea României la această competiție a atras și atenția băncilor locale, care s-au grăbit să profite de această oportunitate lansând produse destinate mai mult sau mai puțin microbiștilor. Astfel, trecând peste tombolele în urma cărora clienții au posibilitatea de a câștiga bilete la meciuri, Banca Comercială Română a lansat de curând depozitul „Suporter EURO 2008", cu o dobândă potențială de 14,14%. Potrivit băncii, aceasta este formată din dobânda de bază de 9,14% la care se adaugă un potențial bonus la dobândă de până la 5%, în funcție de rezultatele pe care le va obține naționala României în cadrul competiției. Inițial, depozitul se deschide pe termen de un an, cu o dobândă fixă de bază de 9,14% pe an, pentru toată perioada de existentă, de 12 luni. Dobânda bonificată poate însă crește cu 3% dacă echipa României va promova din grupa din care face parte la Campionatul European de Fotbal EURO 2008. Mai mult decât atât, dacă naționala României se califică în semifinale, banca acordă în plus clienților un bonus de 5% pe an, pentru toată perioada depozitului. Suma minimă de constituire a depozitului este de 1.000 lei iar oferta este valabilă până la sfârșitul lunii mai.