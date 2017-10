Băncile de stat lansează noi oferte de criză pentru IMM-uri

În perioadă de criză, statul trebuie să se folosească de pârghiile financiare pentru a readuce pe linia de plutire economia aflată în derivă și pentru a mări volumul de lichidități de pe piață. O astfel de pârghie este reprezentată de băncile cu capital majoritar de stat, care ar trebui orientate către susținerea activității economice. Eximbank este una din cele două bănci românești controlate de stat, care are rolul de a susține agenții economici de pe teritoriul țării. La începutul aceste luni, într-o întâlnire cu Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), banca s-a arătat îngrijorată de accesul redus al IMM-urilor la finanțare și a prezentat oferta „de criză” de care se bucură antreprenorii români. Astfel, în această perioadă Eximbank oferă dobânzi fixe la creditele de export pe termen mediu și lung, credit de investiții flexibil cu garanții reduse de până la 50%, reducerea cu 50% a comisioanelor și „înghețarea” dobânzilor la nivelul lunii septembrie 2008, asigurarea riscului valutar, precum și finanțări cu dobândă subvenționată. Finanțările cu dobânda subvenționată (5% sub dobânda pieței) se acordă pentru creditele de dezvoltare a IMM-urilor, pe o perioadă de maxim zece ani, valoarea maximă a creditu-lui fiind de 1,5 milioane euro (echivalentul în lei). De asemenea, mai beneficiază de dobânda subvenționată și creditul de investiții, creditele de capital de lucru pentru IMM-uri, microcreditele, de până la 35.000 de euro (echivalentul în lei) sau creditele pentru femeile antreprenor. Pe lângă creditele pentru investiții, CEC Bank s-a specializat pe sectorul agricol. Există cel puțin două astfel de credite ce vin în sprijinul fermierilor, în această perioadă. Creditul Pro Agricol se acordă persoanelor juridice pentru achiziționarea de echipamente agricole noi sau second-hand, pe o perioadă de maxim 60 de luni. Valoarea creditului este de maxim 550.000 lei, fără să depășească 85% din valoarea utilajului agricol achiziționat. De asemenea, prin programul Fermierul, producătorii agricoli beneficiază de o dobândă de 4,95%, la creditele acordate în lei. Dobânda este fixă, pe întreaga perioadă de creditare. Nivelul taxelor și comisioanelor percepute pentru acordarea creditului este de maxim 0,95% pe an, iar termenul de rambursare este de maxim zece ani. Antreprenorii români, însă, rămân în continuare nemulțumiți. „CEC și Eximbank au fost aspru criticate, pentru că lucrează după metode birocratice și resping pe capete, uneori nefondat, dosare de creditare. Cele două bănci cu capital majoritar de stat trebuie să folosească în totalitate fondurile pentru finanțarea activității economice, nu pentru credit ipotecar sau de consum”, a declarat secretarul general al Asociației Naționale a Exportatorilor, Mihai Ionescu. „Având în vedere că este vorba despre două entități cu capital de stat majoritar, ne așteptăm să fie mult mai aplicate către creditarea firmelor. Ni s-a explicat că CEC desfășoară de relativ puțin timp activitatea de creditare și că nu are încă puse la punct structurile necesare pentru a acorda împrumuturi firmelor, în parametri optimi. Aceste două bănci nu ar trebui să fie atât de tare orientate către realizarea de profit, ci să miște economia”, a spus Cristian Pârvan, secretarul general al Asociației Oamenilor de Afaceri.