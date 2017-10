Băncile cresc dobânda la depozite de ziua păcălelilor

Trecând peste conotațiile pe care le are ziua de 1 aprilie, mai multe bănci din România au anunțat că, de ziua păcălelilor, dobânzile la depozite vor crește semnificativ. Cu alte cuvinte, clienții care și-au economisit banii la bancă vor primi mai mulți bani. Unul din exemple este Banca Comercială Română care a crescut, începând de ieri, nivelul dobânzii bonificate la conturile de economii. Astfel, la conturile de economii în lei dobânda a crescut cu până la 0,5 procente, iar la cele în valută cu până la 0,3 procente. Astfel, în urma ultimelor modificări, noile dobânzi sunt de până la 7,25% pentru depozitele în lei, respectiv până la 3,6% pentru depozitele în euro și pana la 2,5% pentru depozitele în dolari americani. Un al doilea exemplu este Libra Bank, care, tot ieri, a crescut dobânzile practicate la depozitele în lei cu un procent cuprins între 0,25 și 1,25%, în funcție de scadență, până la un nivel maxim de 9,5% pe an. Potrivit băncii, dobânzile practicate de bancă se majorează cu 1,25% la depozitele cu dobândă variabilă și plata la scadență, constituite pe trei luni, cu 1% pentru cele cu maturitate la șase luni și cu 0,25% pentru cele constituite la nouă luni. Pentru depozitele cu dobândă fixă plătită la scadență și termen de o lună, banca mărește dobânzile anuale cu 0,50% și cu 1,25% pentru cele cu termen de trei luni. O altă unitate bancară care a anunțat recent creșterea dobânzilor la depozite este Bancpost. Potrivit băncii, la un depozit cu maturitate la trei luni, dobânda crește în medie cu 1,1%, în funcție de tipul produsului. De departe însă, cel mai interesant anunț este cel al Piraeus Bank Romania care a lansat tot ieri un depozit cu cea mai mare dobândă de pe piața românească. Potrivit băncii, depozitul are o maturitate de trei luni și oferă clienților o dobândă de 10,5% pentru economiile în lei și de 5% pentru cele în euro.