Ban Ki-moon denunță 'masacrarea civililor' de către Statul Islamic

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Secretarul general al Națiunilor Unite Ban Ki-moon a denunțat 'masacrarea de civili' de către jihadiștii Statului Islamic (SI) în nordul Irakului, relatează France Presse.'Toate marile religii prețuiesc pacea și toleranța', a declarat el cu ocazia celei de-a Șasea conferințe a Alianței Civilizațiilor a ONU organizată pe insula indoneziană Bali.'Tocmai de aceea sunt în mod special indignat de informațiile provenind din Irak ce vorbesc despre masacrarea unor civili de către SIIL (Statul Islamic din Irak și Levant)', cunoscut în prezent sub numele de Statul Islamic, a adăugat Ban.'Comunități întregi care trăiesc de mai multe generații în nordul Irakului sunt constrânse să fugă sub spectrul amenințării cu moartea doar din cauza convingerilor lor religioase', a remarcat cu regret secretarul general. Reputat pentru cruzimea sa, Statul Islamic, o grupare extremistă sunnită apărută în 2006 în Irak sub un alt nume și revenită în forță în 2013 în plin război civil în Siria, a proclamat la sfârșitul lui iunie un califat islamic asupra regiunilor cucerite din această țară și din Irak, scrie Agerpres.