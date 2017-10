Băieţel de nouă ani, violat într-o casă părăsită din Cobadin

Băiețel de nouă ani, violat într-o casă părăsită din Cobadin

Polițiștii din Cobadin au reținut un tânăr de 24 de ani care, în urmă cu aproximativ o lună de zile, a violat un băiețel în vârstă de nouă ani. Potrivit anchetatorilor, Nicolae Manea, cunoscut și sub porecla „Boschi”, l-a observat pe micuț pe o stradă din localitatea Cobadin, împreună cu un alt copil. Sub pretextul că trebuie să-l ducă acasă la mama lui, individul l-a luat pe băiat cu el, după care au intrat într-o casă părăsită unde l-a forțat să întrețină un raport sexual anal. După ce și-a satisfăcut poftele, Manea i-a dat drumul copilului să plece, nu înainte de a-l amenința că-l omoară dacă spune cuiva ce s-a petrecut. De frică, micuțul a tăcut și nu a povestit nimănui ce i s-a întâmplat. Cu toate acestea, în urmă cu câteva zile, mama băiețelului i-a găsit pantalonașii pătați de sânge și l-a întrebat de unde provine murdăria. Cu lacrimi în ochi și cu o spaimă nemaiîntâlnită, cel mic a spus mamei adevărul. Disperată, femeia a fugit la Poliția din Cobadin, unde a sesizat oamenii legii. Nicolae Manea a fost reținut și urmează să fie prezentat instanței de judecată cu propunerea de arestare preventivă sub acuzația de viol asupra unui minor.