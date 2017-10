Baconschi: Aderarea la Schengen este o chestiune de politică internă

1

de acord,

Ziarista respectiva greseste in privinta aderarii la Schengen. Asta e treaba vamilor si justitiei. Dar nu greseste in privinta lipsei de reactie (sau reactiei palide) fata de agresivitatea mass-mediei (ordonata)fata de romani. Si confuziei rom-roman. Si -de asemenea- fata de abuzurile juridice fata de romani. (In Franta un roman e adus de aici in arest, fara sa fi fost vreodata in Franta?!!! ca hot. Doi studenti romani din Paris sunt arestati pentru ca asa vrea politistul respectiv si judecatoarea le tine -lor?!!!- lectii de etica.....) Ar trebui sa ripostati dur de fiecare data cind au loc astfel de manifestari. Si aveti o gama larga de riposte fata de asemenea abuzuri, care ne afecteaza pe toti. Mai ales in cazul Frantei, care are ceva investitii pe aici. Altfel, nu doar ca discreditati Romania (pe care trebuie s-o reprezentati) si pe romani, dar discreditati si MAE (care nu-si face datoria) si propria persoana. Si e pacat!