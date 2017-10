Bacalaureaţi la vrac

Bacalaureați la vrac

După Suceava, cu un procent de promovabilitate de 98%, ne situăm pe locul II, cu 97,24% - dar nu la încheierea centralizării oficiale -, ceea ce constituie probabil o „bulină roșie” pe harta… educației, acolo, la minister. Dar cum nici anul trecut n-am fost „mai prejos”, cu 96,91%, am putea crede că, la malul mării, aerosolii ajută memoria. Anul acesta, bacalaureatul a stârnit atât de multe comentarii, încât am putea trage concluzia că acum s-a inaugurat acest sistem de testare a liceenilor, că asistăm la prima promoție de… bacalaureați la vrac. Se vorbește de profesori care s-au lăsat „cumpărați” din cauza salariilor mizere, se vorbește de umflări de note pentru clasamente ce ajută liceele să devină colegii, ba chiar s-a născut și un erou, în persoana profesorului de română Gheorghe Rădulescu, cel care și-a propus să demită vârfurile actualului minister pentru că acceptă să circule manuale cu subiecte rezolvate, închizând ochii la copieri demonstrate. Atâta s-a vorbit de șpaga de la bac încât nici campania electorală n-a egalat ratingul. Pe mulți îi cuprinde sila și realizează că an de an povestea se repetă, dar nimeni, concret, nu i-a măsuri și așteptăm să se schimbe de la sine, fără ca eu, Ionica, să merg să reclam concret ce s-a întâmplat în sala în care fii-mea a dat proba scrisă la mate. Ce-aș mai avea de pierdut, în fond? S-a terminat cu liceul, profesorii nu mai pot face presiuni asupra odraslei mele! Doar că ar trebui să mă lupt, precum Don Quijote, cu morile de vânt, pentru că știm prea bine cât de bine uns este sistemul, dacă nu se dorește aflarea adevărului. Și-atunci revolta moare din fașă și gândul dreptății odată cu ea! Mai rămân la îndemână contestațiile, care anul acesta au atins cifra de 606, din care 252 la limba și literatura română și 152 la matematică. Dar cum nu ținem neapărat să batem recordurile de… rating, o să mai revenim atunci când vom putea trage concluzii vizavi de un caz concret semnalat redacției „Cuget Liber”.