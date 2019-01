Avon retrage reclama controversată care „le face pe femei să se simtă rușinate de corpul lor”







Actrița Jameela Jamil a criticat reclama, în care apărea o femeie îmbrăcată în pantaloni scurți și maieu, alături de sloganul „gropițele arată drăguț în obraji, nu pe coapse”.







„Și cu toate acestea, toată lumea are gropițe pe coapse. Eu am, tu ai și clovnii de la Avon sigur au. Încetați să le mai faceți pe femei să se simtă rușinate de vârsta lor, de acțiunea gravitației și de celulită. Sunt inevitabile și perfect normale aceste lucruri. Să ne faceți să ne temem de ele și să încercăm să le reparăm înseamnă să ne sortiți eșecului”, a scris actrița.



Compania Avon a transmis un răspuns în care își cere scuze pentru reclamă și anunță că a retras-o. „Bună, Jameela. Înțelegem perfect ce spui. Ne-am dat seama că am eșuat prin acest mesaj. L-am îndepărtat din toate materialele de promovare. Susținem pe deplin comunitatea femeilor care își iubesc corpul și se simt încrezătoare în cum arată”, i-a transmis compania actriței.



Ulterior, Avon a revenit cu un mesaj adresat publicului larg, în care anunță retragerea reclamei și a mesajului din toate materialele de marketing și își cere scuze față de persoanele pe care le-a ofensat.

Compania de cosmetice Avon a fost nevoită să își ceară public scuze după ce a lansat o reclamă la un produs anticelulitic și a fost acuzată că încearcă să le facă pe femei să le fie rușine cu corpul lor, scrie The Guardian.