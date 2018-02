Avocatul lui Trump a plătit unei actrițe porno 130.000 de dolari

Ştire online publicată Joi, 15 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Avocatul personal al președintelui american Donald Trump a declarat, ieri, că a plătit din propriul buzunar 130.000 de dolari unei actrițe de filme porno care a afirmat că a avut o relație sexuală cu magnatul imobiliar în 2006, într-un comunicat trimis New York Times (NYT).Avocatul Michael Cohen a precizat că Trump nu i-a rambursat suma plătită lui Stephanie Clifford, cunoscută sub numele de Stormy Daniels în industria pornografică. Plata a fost legală, a adăugat Cohen, care nu a precizat motivele acestei plăți, potrivit NYT.„Nici organizația Trump, nici campania lui Trump nu au făcut parte din tranzacția cu dna Clifford și nici una, nici alta nu mi-au rambursat această plată, direct sau indirect”, a declarat avocatul, potrivit ziarului.„Plata către dna Clifford a fost legală și nu a fost o contribuție la campania (lui Trump) sau o cheltuială la campania cuiva”, a adăugat el.Președintele american era un simplu cetățean când se presupune că a avut loc întâlnirea sa cu actrița în 2006. Donald Trump era căsătorit la acea vreme, iar soția sa Melania îl născuse pe fiul lor cu patru luni înainte. Tranzacția cu actrița a fost anunțată, pentru prima dată, luna trecută de The Wall Street Journal. Într-un comunicat, Casa Albă a negat categoric orice întâlnire cu caracter sexual între Donald Trump și Stormy Daniels.