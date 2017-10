Avionul Boeing 777, de negăsit! Operaţiunile de căutare au fost extinse în vestul Malaysiei şi reduse în est

Avionul Boeing 777, de negăsit! Operațiunile de căutare au fost extinse în vestul Malaysiei și reduse în est

Ştire online publicată Joi, 13 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Operațiunile de căutare a avionului Boeing 777, extinse în vestul Malaysiei și reduse în est. Vietnamul a suspendat căutările aerieneOperațiunile de căutare a avionului de tip Boeing 777 aparținând companiei Malaysian Airlines au fost extinse în Marea Andaman, la sute de kilometri nord-vest de perimetrul de căutare inițial, a anunțat miercuri un oficial malaysian. Vietnamul a suspendat căutările aeriene ale avionului și a anunțat că vor fi continuate căutările maritime. Malaysia nu exclude o întoarcere din drum a aparatului de zbor, dar dezminte că l-a detectat departe de rută. China a criticat miercuri un flux de informații "destul de haotic" în cursul anchetei.Căutările avionului dispărut au fost extinse în vestul Malaysiei și reduse în estMalaysia a extins miercuri în Marea Andaman căutările pentru localizarea avionului Boeing 777 al Malaysia Airlines, zonă aflată la o distanță considerabilă de planul de zbor, fără să excludă ipoteza că avionul ar fi deviat de la traseul inițial, înainte de a dispărea, relatează AFP.Ipoteza unei schimbări bruște a traseului, spre vest, a zborului MH370 care făcea legătura între Kuala Lumpur și Beijing și confuzia privind locul în care s-ar afla avionul sau posibila dispariție a aparatului au convins, de asemenea, Vietnamul să suspende căutările aeriene și să-și reducă operațiunea navală în Marea Chinei de Sud.Întrebată în legătură cu informațiile contradictorii referitoare la soarta avionului, aviația malaysiană a dat asigurări că "nu a exclus posibilitatea unei schimbări a traseului în zbor (...) înainte ca avionul să dispară de pe aparatele radar". "Acest lucru explică extinderea operațiunilor de căutare și salvare" în zona coastelor din vestul peninsulei malaysiene, a explicat generalul Rodzali Daud, într-un comunicat.El a dezmințit însă informațiile dintr-un cotidian malaysian care a scris că radarul a detectat aparatul deasupra Strâmtorii Malacca, între peninsula malaysiană, pe coasta de vest, și insula indoneziană Sumatra.Autoritățile malaysiene susțin că turnul de control a pierdut contactul cu avionul Boeing în largul coastelor de est ale peninsulei malaysiene sâmbătă dimineață, la aproximativ o oră după decolarea de la Kuala Lumpur spre Beijing.Aviața malaysiană a evocat, de asemenea, posibilitatea ca avionul să fi făcut o schimbare a traseului, citând analizele datelor înregistrate pe radar, dar fără să prezinte public aceste analize.Desfășurate într-o zonă care se întinde pe aproape 200 de kilometri în jurul locului în care turnul de control a pierdut contactul cu avionul, căutările au fost considerabil extinse miercuri.Șeful aviației civile din Malaysia, Azharuddin Abdul Rahman, a confirmat că operațiunile includ Marea Andaman, mărginită la sud de extremitatea nordică a insulei indoneziene Sumatra, iar la est și la nord de Thailanda și Myanmar.Eforturile în vederea localizării avionului par să se deplaseze la est la vest, în timp ce Vietnamul a decis suspendarea "temporară" a căutărilor aerine și reducerea operațiunilor navale, "în așteptarea informațiilor din Malaysia"."Când am pierdut contactul cu avionul, am informat Malaysia că am observat că aparatul s-a îndreptat spre vest", a declarat viceministrul Transporturilor, Pham Quy Tieu."Malaysia nu a răspuns. Le-am cerut în două rânduri autorităților malaysiene un răspuns, dar acesta nu a fost încă trimis", a asigurat oficialul.Vietnamul a suspendat căutările aeriene ale avionului Boeing 777Vietnamul a suspendat căutările aeriene ale avionului de tip Boeing 777 aparținând companiei Malaysia Airlines și așteaptă clarificări din partea Malaysiei cu privire la o nouă potențială direcție de căutări, au anunțat miercuri oficiali."Am decis să suspendăm temporar unele activități de căutare, în așteptarea unor informații de la Malaysia", a precizat vicepremierul pentru Transporturi, Pham Quy Tieu.Căutările maritime vor continua într-un ritm mai redus, a adăugat el.Malaysia nu exclude o întoarcere din drum a avionului, dar dezminte că l-a detectat departe de rutăȘeful Forțelor Aeriene malaysiene a afirmat miercuri că autoritățile nu exclud posibilitatea că avionul de tip Boeing 777 al companiei Malaysia Airlines a deviat înainte de a dispărea, dar a dezmințit că aparatul de zbor a fost detectat la sute de kilometri de traiectoria declarată.Forțele Aeriene "nu au exclus posibilitatea unei abateri de la traiectorie în zbor, în sens opus, înainte ca avionul să scape de radar", a declarat generalul Rodzali Daud, citat într-un comunicat."Acest fapt explică de ce operațiunile de căutare și salvare au fost extinse" în apele de coastă din vestul Peninsulei Malacca, a justificat el.Cu toate acestea, el a dezmințit informațiile potrivit cărora radarele militare au detectat avionul în apropierea Insulei Pulau Perak, în partea de nord a Strâmtorii Malacca, la sute de kilometri de traiectoria declarată.Potrivit acestei ipoteze, Zborul MH370 ar fi deviat enorm de la traiectoria prevăzută deasupra Mării Chinei de Sud.Generalul Rodzali se apără că ar fi declarat ceea ce a apărut în publicația Berita Harian, deplângând "un articol foarte inexact și incorect"Autoritățile au spus că au pierdut contactul cu avionul de tip Boeing 777 în largul coastelor de est ale Peninsulei Malacca, sâmbătă dimineața, la o oră după ce decolase de la Kuala Lumpur în direcția Beijing.Avionul avea 239 de persoane la bord.SURSA: Mediafax