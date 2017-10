Avionul Boeing 777 al Malaysia Airlines S-A PRĂBUŞIT, nu există supravieţuitori!

Avionul Boeing 777 al Malaysia Airlines S-A PRĂBUȘIT, nu există supraviețuitori!

Ştire online publicată Miercuri, 26 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Vicepreședintele Inmarsat, operatorul britanic de sateliți ale cărui date au permis luni să se tragă concluzia că avionul Boieng 777 al companiei Malaysia Airline s-a prăbușit în sudul Oceanului Indian, a explicat cum este localizată aeronava. Căutările aeriene și maritime ale avionului au fost suspendate marți, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.Inmarsat și Oficiul britanic de investigare a accidentelor de aviație (AAIB) "au ajuns la concluzia că MH370 a zburat în coridorul sudic și că ultima sa poziție s-a aflat în mijlocul Oceanului Indian", a anunțat luni Malaysia Airlines.Pentru a trage aceste concluzii, "am luat în considerare viteza pilotului automat — aproximativ 350 de noduri — și ceea ce știm în termeni de combustibil și autonomie a aeronavei, pentru a ajunge până la o serie de semnale sonore pe care le primim", a explicat la Sky News vicepreședintele Inmarsat.Deși sistemele de comunicații ale zborului MH370 au fost stinse, sateliții Inmarsat au continuat să capteze "beep"-uri provenind de la avion."Aceste beep-uri sunt trimise de la o stație terestră la satelit și apoi la avion, care retrimite în mod automat un «beep» în sens invers. Inmarsat a măsurat timpul necesar acestor semnale sonore să ajungă la avion și satelit", a explicat el, adăugând că "am observat efectul Doppler, adică schimbarea frecvenței din cauza mișcării satelitului pe orbita sa"."Acesta ne-a dat o traiectorie posibilă pentru coridorul de nord și alta pentru coridorul de sud"."Am adunat datele de la Boeing-ul 777 al Malaysia Airlines, apoi le-am comparat cu datele de la coridorul de sud și coridorul de nord. Am descoperit că anume coridorul de sud a fost fără îndoială folosit de navă", a declarat el pentru postul de televiziune BBC."În mod normal, voi încercați să triangulați datele și deseori dispuneți de un GPS. Însă, deoarece avioanele din această regiune nu trimit semnale de la locația lor, am lucrat intuitiv", a adăugat el.De asemenea, el a apreciat că în prezent este "posibil din punct de vedere tehnic" să se evite acest tip de dispariție a aeronavelor, dacă avioanele ar trimite la fiecare 15 minute, fapt ce ar costa "un dolar pe oră", "mesaje de tip SMS cu ora, viteza, distanța și poziția".Acest anunț dramatic încheie 17 zile de așteptare pentru familiile celor 239 de persoane de la bordul avionului, dintre care 153 de chinezi și patru francezi. Dar el nu răspunde deocamdată la nicio întrebare legată de scenariul care a dus la prăbușirea avionului Boeing în această regiune neospitalieră.Căutările aeriene și maritime ale zborului MH370, suspendate din cauza vremii nefavorabile - CanberraCăutările aeriene și maritime ale avionului Boieng 777 al companiei Malaysia Airlines, prăbușit în sudul Oceanului Indian, au fost suspendate marți, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, a anunțat Autoritatea australiană pentru Securitate Maritimă (AMSA), citată de AFP."AMSA a evaluat riscurile și a ajuns la concluzia că în acest moment condițiile meteorologice fac periculoasă orice căutare pe cale aeriană sau maritimă. AMSA a decis deci să suspende toate operațiunile de căutare pe cale maritimă și aeriană pentru ziua de astăzi (marți)", a anunțat autoritatea australiană.Miercuri, autoritățile au anunțat că avionul Boieng 777 s-a prăbușit în sudul Oceanului Indian și nu există supraviețuitori."Trebuie să vă informăm că, potrivit noilor date obținute, cursa MH370 s-a prăbușit în sudul Oceanului Indian", a comunicat compania Malaysian Airlines.Avionul Boeing 777 al companiei Malaysian Airlines a dispărut pe 8 martie, în timp ce se deplasa de la Kuala Lumpur spre Beijing. La bordul avionului erau 239 de pasageri și membri ai echipajului."Regretăm că am ajuns la concluzia clară că Zborul MH370 s-a prăbușit și că nu există surpaviețuitori. Trebuie să acceptăm ceea ce indică toate dovezile - că avionul s-a prăbușit în sudul Oceanului Indian", a declarat premierul Malaysiei, Najib Razak.Sursa: www.mediafax.ro