Avion prăbuşit în Alpi. Înregistrări audio: "Deschide naibii ușa!"

Procedura !

Pilotul, cand a vazut ca usa este inchisa de copilot, trebuia sa aplice procedura unei discutii cu un nebun, in sensul ca, trebuia sa-i spuna : bine ma, cum crezi tu asa faci, dar sa stii ca tu o sa mori primul si cu ce te incalzeste ? Daca crezi tu ca asa e bine, ok, dar...mai am o rugaminte, n-ai vrea sa-mi dai drumul putin la usa sa-ti mai spun ceva foarte interesant pentru tine ? Atunci, orice nebun devine curios si abandoneaza ideea principala de suicid, si...este curios, de regula ia decizii pozitive,chiar fara sa-si dea seama ca a abandonat ideea principala a unui suicid. E o teorema, dar nu functioneaza perfect mereu, mai sunt si rateuri, in sensul ca, ucigasul nu-si abandoneaza ideea suicidului sub nicio forma ! Deci, pilotul trebuia sa incerce, cu toate ca este foarte greu, procedura " nebunului ", mult calm, multe promisiuni, ideea ca el, copilotul, este seful si el decide tot ! Dar,pana nu esti in postura respectiva, da-i sfaturi, asacum fac eu acum. Acolo, in situatia reala, totul este altfel !!! Dumnezeu sa-i odihneasca pe toti, mai putin pe copilot care merita bagat de viu in cazanul cu smoala !!!