Aveţi cultură? Da. De cât să fie?

Negoțul cu artiștii

Aveți cultură? Da. De cât să fie?

Guvernul a aprobat, recent, normele metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic și administrativ de specialitate din instituțiile de spectacole sau concerte, în urma căreia le vor fi stabilite salariile. Potrivit actului normativ, evaluarea este cantitativă, adică se stabilește volumul de muncă rezultat din producțiile artistice noi și din cele prezentate în reluare. În vederea stabilirii volumului de muncă, directorul general sau directorul fiecărei instituții de spectacole sau concerte are obligația de a configura repertoriul din perioada de referință, în acord cu prevederile contractului de management și luând în considerare propunerile regizorilor artistici sau dirijorilor. În urma configurării repertoriului, conducerea executivă calculează numărul serviciilor - constând în repetiție, repetiție generală și spectacol sau concert - din fiecare producție artistică. Aberanta introducere a pontajului actorilor Contorizarea repetițiilor este, însă, o problemă, mai ales când vorbim de un domeniu cu profil subiectiv, așa cum este arta. Mai mult decât atât, Daniela Vlădescu, directorul general al Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, a punctat faptul că normarea muncii artiștilor este un lucru deplasat: „Oamenii s-au luptat ca munca artiștilor să nu mai fie normată. E aberant ca un actor mare, care face un rol bun, să-și facă un pontaj. Nu trebuie să avem normată o muncă, la fel ca un lucrător la șaibă. Dacă spectacolul este foarte bun, atunci ne-am atins țelul. Sunt zile în care angajații din birouri stau și până la 10 noaptea la serviciu, dar sunt și zile cu activitate redusă, momente pentru care nu trebuie să fim depunctați”. Conform normei metodologice, la stabilirea salariului personalului artistic de specialitate se are în vedere cesiunea drepturilor de autor și a celor conexe pentru exploatarea producțiilor artistice din perioada de referință, drepturile menționate urmând să fie prevăzute expres în contractul individual de muncă. De asemenea, Hotărârea de Guvern reglementează principiile, regulile și procedurile de evaluare anuală a personalului de specialitate încadrat cu contract individual de muncă, necesare determinării normei de muncă și salariului pentru perioada de referință cuprinsă între 1 septembrie a anului în curs și 31 august a anului următor. Riscul pierderii contractului de muncă pe perioadă nedeterminată a fost, însă, eliminat, așa cum ne-a spus Marinică Grando, președintele Sindicatului Operei din cadrul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”: „În urma negocierilor, s-a ajuns la o înțelegere, astfel că nu mai este amenințat contractul pe perioadă nedeterminată, și nici nu se mai monopolizează drepturile de autor.” Documentul aprobat de Guvern se referă și la alte drepturi salariale de care poate beneficia personalul de specialitate din instituțiile de spectacole și concerte. Astfel, pentru activitate solistică pot fi acordate indemnizații al căror cuantum va fi stabilit de consiliul administrativ, la propunerea regizorului artistic, a dirijorului sau a coregrafului, nominalizarea beneficiarilor, precum și stabilirea procentului indemnizației urmând să se aprobe trimestrial, prin hotărâre a consiliului administrativ. Personalul de specialitate din instituțiile de spectacole sau concerte mai poate beneficia de sporuri, majorări salariale și stimulente constând în prime, salarii de merit și tichete cadou. „Normele ar trebui să prevadă remunerarea repetițiilor generale”, spune Daniela Vlădescu. În ceea ce privește acordarea de indemnizații prin hotărârea consiliului administrativ, directorul general al Teatrului „Oleg Danovski” are dubii privind obiectivitatea selecției artiștilor care urmează a primi stimulentele financiare: „Am suferit foarte mult din cauza subiectivității directorilor de teatre. N-am simpatii sau antipatii în ceea ce-i privește pe artiști, consider că toți trebuie să aibă o șansă. Noua lege pune soarta unui artist în mâna capriciilor unui director. Dacă ai norocul ca el să fie un artist adevărat, atunci teatrul merge foarte bine”. Număr minim de spectacole sau concerte Suplimentar față de normele metodologice menționate, documentul aprobat de Executiv mai prevede stabilirea numărului minim de spectacole sau concerte pentru fiecare tip de instituție de către Ministerul Culturii și Cultelor, prin ordin al ministrului, după consultarea uniunilor de creatori. Despre acest lucru, Daniela Vlădescu spune: „E greu să faci matematică în muzică. Teatrul are, în momentul de față, șase spectacole de operă pe lună, patru concerte, și patru opere de balet, fiind un teatru de repertoriu. Ideea e să nu repetăm spectacolele, ci să le rulăm. Deci, cu siguranță un solist nu poate să joace de patru ori pe lună”. Numărul de spectacole va fi stabilit, așa cum a precizat Marinică Grando, între coordonatorul de credite și managerul instituției. Normele metodologice stabilite prin hotărârea adoptată, săptămâna trecută, de Guvern vor intra în vigoare în termen de trei zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial, iar, în termen de 120 zile de la publicare, instituțiile de spectacole sau concerte sunt obligate să își modifice și completeze regulamentele de organizare și funcționare, conform noilor prevederi.