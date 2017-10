Avertismentul medicilor australieni: Tatuajele pot provoca infecţii chiar și după 15 ani de la realizarea lor

Avertismentul medicilor australieni: Tatuajele pot provoca infecții chiar și după 15 ani de la realizarea lor

Ştire online publicată Marţi, 03 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Tatuajele pot provoca infecții chiar și la 15 ani de la realizarea lor, au avertizat medicii după ce o femeie din Australia a fost internată cu ganglioni limfatici măriți, informează luni The Telegraph.Pacienta din Australia, în vârstă de 30 de ani, a observat mai multe umflături dureroase la subraț și a crezut că suferă de cancer.Însă, după ce medicii din cadrul Spitalului Regal Prințul Alfred din Sydney au îndepărtat țesutul, au descoperit că acesta nu era dăunător.Ca urmare, specialiștii au concluzionat că umflăturile au fost cauzate de o reacție a corpului la tatuajul pe care femeia îl făcuse în urmă cu 15 ani și au îndemnat personalul medical să ceară pacienților care suferă de limfom informații cu privire la existența tatuajelor.Medicii cunosc de ceva vreme faptul că tușul utilizat în cadrul tatuajelor se transmite în corp către ganglionii limfatici — cu rol în îndepărtarea toxinelor din organism — aceștia putându-și schimba culoarea după nuanța tatuajului. În plus, un studiu a demonstrat recent faptul că acest efect se poate manifesta chiar și la mai bine de un deceniu după ce o persoană se tatuează.Cercetarea, efectuată recent în cadrul European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), a descoperit că nanoparticulele nocive de dioxid de titan prezente în tușul utilizat la tatuaje pot călători prin corp și se pot localiza în ganglionii limfatici unde pot cauza probleme de sănătate.''Când o persoană dorește să își facă un tatuaj, în general este foarte atentă la alegerea salonului pentru a fi sigură că sunt folosite ace sterile, care nu au fost folosite anterior. Nimeni nu verifică compoziția chimică a culorilor, însă studiul nostru demonstrează că poate ar fi cazul să facă acest lucru'', a spus Hiram Castillo, unul dintre autorii cercetării, om de știință în cadrul ESRF.Există și alte studii care au analizat impactul nociv al tușului utilizat la tatuaje, ce poate conține conservanți și contaminanți toxici, precum nichel, crom, mangan sau cobalt, mai arată The Telegraph.''Cunoaștem faptul că pigmenții prezenți în tatuaje se deplasează în organism către ganglionii limfatici în urma dovezilor vizuale: ganglionii limfatici se colorează în nuanța tatuajului'', a adăugat și Bernhard Hesse, unul dintre cei doi autori principali ai studiului, om de știință colaborator în cadrul ESRF. Mecanismul reprezintă un ''răspuns al corpului care încearcă să facă curățenie'' în urma tatuajului, a explicat acesta.''Ceea ce nu am știut este faptul că ei fac acest lucru sub formă nano, ceea ce presupune faptul că ar putea să nu manifeste același tip de comportament ca particulele la nivel micro. Iar aceasta este problema: nu știm cum reacționează nanoparticulele'', a atras atenția Hesse.Această cercetare a fost publicată în luna septembrie în ''Scientific Reports'', scrie realitatea.net