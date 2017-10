Avertisment din partea unor mitropoliţi greci: Islamizarea Greciei este în plină desfăşurare

1

prostia se plateste

De la prima intrare de val refugiați nu trebuia primiți 1990 nu se audea așa ce va refugiați de cât emigranți nu trebuia să ascultați de onu și etc.trebuia să fiți liberi și puternici eu cred ca an 2ani religia crește din crecia a an ceput până an Turcia se va opri cum asta ne vom alege de azi an colo islamizarea o nouă istoric secolul 21 ...