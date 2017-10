Averea lui Berlusconi ar putea fi pusă sub sechestru

Ştire online publicată Joi, 26 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Italiei, Silvio Berlusconi, ar putea fi cercetat pentru presupuse legături cu Cosa Nostra, riscând să îi fie pusă sub sechestru averea, scrie presa italiană preluând un articol apărut în Il Giornale, un ziar aparținând familiei Berlusconi. „Din Sicilia va fi emis un aviz de anchetă preliminară. Apoi, îi va fi pusă sub sechestru întreaga avere. Conform legislației italiene este necesară doar existența unor suspiciuni privind legături cu mafia pentru o astfel de măsură“, scrie „Il Giornale”, citat de ediția online a cotidianului „Corriere della Sera”. Ziarul familiei Berlusconi (n.r. – Il Giornale), care denunță un „complot al magistraților” împotriva premierului, a lansat acest avertisment pe fondul declarațiilor lui Gaspare Spatuzza, un fost apropiat al liderilor mafioți Filippo și Giuseppe Graviano. Fostul mafiot, condamnat, a decis să colaboreze cu magistrații, dezvăluind legă-turile clanurilor mafiote cu senatorul PdL Marcello Dell’Utri, prieten bun cu Berlusconi și membru în conducerea Pubblitalia, firma care gestionează contractele de publicitate ale trustului Mediaset. Il Giornale avertizează că magistrații ar putea cerceta legăturile lui Marcello Dell’Utri cu Cosa Nostra și implicit posibila „complicitate” a lui Berlusconi. O astfel de situație poate conduce, teoretic, la punerea sub sechestru a bunurilor lui Silvio Berlusconi, dacă premierul nu poate explica proveniența legală a acestora.