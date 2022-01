Averea cântărețului Prince, evaluată la 156,4 milioane de dolari

După şase ani de procese în mai multe instanţe americane, părţile implicate în evaluarea averii cântăreţului Prince au ajuns la un acord în ceea ce priveşte valoarea reală a acesteia, informează luni site-ul revistei People.Agenţia de administrare fiscală din Statele Unite (IRS) şi administratorul averii starului - Comerica Bank and Trust - au fost de acord cu valoarea de 156,4 milioane de dolari, o sumă care a fost acceptată şi de moştenitorii cântăreţului, potrivit cotidianului Minnesota's Star Tribune.Pottrivit Agerpres evaluarea finală a depăşit estimarea iniţială de 82,3 milioane de dolari propusă de Comerica Bank and Trust. Reprezentanţii IRS au stabilit la începutul acestui an că executorii testamentari ai artistului au subevaluat averea starului cu 50% şi au propus, în schimb, suma de 163,2 milioane de dolari.Prince a murit în aprilie 2016 în urma unei supradoze accidentale de fentanil în reşedinţa sa din Paisley Park, Minnesota, la vârsta de 57 de ani. Starul american nu a lăsat în urma lui niciun testament, iar din acest motiv sora lui, Tyka Nelson, şi alţi cinci fraţi vitregi s-au judecat pentru părţile care li se cuveneau din averea artistului.