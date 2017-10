Într-o AGA furtunoasă și scandaloasă

AVAS l-a debarcat pe Pavel Fronea de la cârma CNM „Petromin”

Ştire online publicată Joi, 10 Ianuarie 2008.

În calitate de ziarist și de acționar minoritar am fost prezent la numeroase adunări generale ale CNM „Petromin”. Niciodată, însă, nu mi-a fost dat să asist la încăl-carea grosolană, cu bună știință a prevederilor legale, așa cum s-a întâmplat în ședința de ieri. Iar „meritul“ pentru cele întâmplate îi revine exclusiv AVAS, acționarul majoritar al companiei, care a făcut gafe după gafe. Legea-preș Conform anunțului publicat în presă și adresei nr. VP4/3764 din 3.12.2007, semnată de Emil Bentan, vicepreședintele AVAS, adunarea generală ordinară a acționarilor a fost convocată cu următoarea ordine de zi: modificarea componenței consiliului de administrație, numirea directorului general al companiei, mandatarea și nominalizarea administratorului care să semneze contractul de mandat cu directorul general. Acționarii minoritari prezenți la reuniune au semnalat faptul că punctul referitor la numirea directorului general este în afara cadrului normativ. În primul rând pentru că Legea societăților comerciale prevede că nu AGA, ci consiliul de administrație este cel ce numește directorul general. În al doilea rând, pentru că nu poate fi numită o altă persoană în această funcție, înainte de a fi revocat titularul mandatului, Pavel Fronea, care deținea în acel moment și funcția de președinte al CA. Mandat „cu cântec” Un alt motiv de discuție l-a furnizat mandatul reprezentantului AVAS în AGA. Pavel Fronea, președintele adunării, acționarii minoritari și juristul societății, care a fost chemat să își exprime punctul de vedere, au constatat că mandatul semnat de Emil Bentan diferă de ordinea de zi anunțată în presă. Conform acestuia, reprezentantului AVAS i s-a cerut ca la punctul 1 de pe ordinea de zi (modificarea componenței CA) să voteze pentru revocarea lui Pavel Fronea din funcțiile de membru și președinte al consiliului, eliberarea din funcția de director general și alegerea lui Gabriel Monea ca membru CA. Conform recomandării AVAS, Monea urmează să fie ales președinte al consiliului la prima ședință a acestui organism. La punctul 2 de pe ordinea de zi, reprezentantul AVAS a fost mandatat să îl propună și să-l voteze în funcția de director general pe Mihai Andrei (fost director general al CNM „Petromin“ și fost căpitan șef al Căpităniei Portului Constanța, în prezent director al sucursalei unei companii de crewing străine). Avertismentul minoritarilor Acționarii minoritari l-au atenționat pe reprezentantul AVAS că mandatul său trebuie să respecte convocatorul și prevederile legii. Ei l-au avertizat asupra pericolului care paște compania „Petromin”, dacă adunarea are loc cu nerespectarea reglementărilor în vigoare. Consecința imediată este că ea va fi contestată în justiție, fie de acționarii nemulțumiți, fie de către cel demis. Dacă Fronea va câștiga în instanță, compania „Petromin“ va fi obligată să-i plătească daune materiale însemnate, așa cum s-a mai întâmplat în alte patru cazuri până acum și tot în urma unor decizii ale acționarului majoritar. Minoritarii au oferit singura soluție corectă: convocarea unei noi adunări generale, cu respectarea prevederilor legale. Fără legitimitate Sfidând obiecțiile, avertismentul și propunerea acestora, conducerea AVAS a dat instrucțiuni reprezentantului său să își înde-plinească mandatul, aducându-i, totuși, unele corecții. În cele din urmă, Fronea a fost eliberat din toate funcțiile, iar Monea a fost ales administrator. Deciziile au fost luate doar cu votul AVAS, în timp ce reprezentantul SIF Transilvania s-a abținut. Acționarii minoritari au decis să nu participe la scrutin, considerând că adu-narea este în afara legii, iar prin votul lor, indiferent care este acela, i-ar acorda legitimitate. Intervenție de sus „A fost o ședință foarte dificilă, în care nu s-a respectat ordinea de zi, dar care a avut loc, chiar și în aceste condiții, pentru că așa s-a hotărât la București. Pentru mine e mai puțin important că am fost revocat. Am conștiința încăr-cată că am prezidat o ședință care nu s-a desfășurat conform legii, dar pe care a trebuit să o duc la capăt. Personal, sunt deranjat de motivul revocării din toate funcțiile, fără a exista un temei real. Motivul invocat nu este susținut de fapte - a declarat, pentru coti-dianul «Cuget Liber», Pavel Fronea Am depus multe eforturi, iar roadele managementului meu se văd. Îmi scapă motivele pentru care am fost demis. Mi s-a sugerat că sunt intervenții de foarte de sus. A fost o discuție particulară și nu pot divulga de unde s-a făcut intervenția. S-a dorit să se facă loc altor oameni, care sunt agreați pe acest post. Eu sunt cunoscut în Constanța. Imaginea mea este grav afectată. Cel ce citește în ziar și află că am fost revocat poate să spună: «Nu se poate, o fi făcut el ceva de l-au dat ăia afară!». Sunt nevoit să acționez în justiție!” Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, care a participat la reuniune în calitate de acționar minoritar a declarat: „Ședința s-a ținut cu încălcarea prevederilor legale. Convocatorul nu a fost conform legii. Punctul referitor la schimbarea directorului general era inadmisibil. CA este cea care schimbă directorul general, nu AGA. Rezultatul nu poate fi decât prejudicierea companiei.” Faptul că adunarea acționarilor a fost scoasă în afara legii este clar. Rămâne de lămurit de ce, în ciuda avertismentelor minoritarilor, ea nu a fost amânată. De ce s-a grăbit AVAS să o țină chiar și în aceste condiții? Oare nu putea să mai aștepte o lună pentru a opera schimbările în deplină legalitate?