Autorităţile palestiniene solicită României ajutor medical pentru răniţii din Fâşia Gaza

atac israelian

Sa nu atace palestinienii din Fasia Gaza civili, mai ales copii din zonele invecinate ale Israelui si atunci nu vor avea raniti. Agresorii si teroristii pozeaza in postura de victima, ca sa culpabilizeze victima si sa obtina mai multe ajutoare. Au primit cadou Fasia Gaza facuta de israelieni prospera si au transformat-o intr-un cuib de terorism si statie de lansare a rachetelor pe care tot din ajutoare le-au procurat. Cu aceste rachtee au lansat din data ocuparii fasiei, adica din 2005, circa 12000 rachete asupra obiectivelor civile din orasele Sderot si Askelon, unde gradinitele si scolile trebuiau inconjurate cu ziduri, iar apoi acoperite cu cupole de beton. Si Israelul n-a cerut nimanui ajutor umanitar. Lansarea rachetelor se face din incinta spitalelor si scolilor etc. pt ca in cazul ripostei sa se poata victimiza in fata lumii agresorul. Apelul are scop pur propagandistic si este o speculatie prin care suntem solicitati sa acordam ajutor umanitar terorismului. E vorba de aceeasi tendinta cu care se redacteaza stirile astfel: Titlu: nou atac israelian asupra palestinienilor. Apoi din textul intreg reiese ca a fost doar riposta. Aceasta atitudine ar trebui combatuta, nu obladuita.