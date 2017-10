Autorităţile din Ungaria continuă seria arestărilor în cazul accidentului industrial

Autoritățile din Ungaria continuă seria arestărilor în cazul accidentului industrial

Ştire online publicată Miercuri, 20 Octombrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Poliția ungară a interogat o a treia persoană în legătură cu accidentul industrial produs la 4 octombrie în vestul Ungariei, unde mai multe sate au fost inundate de o scurgere de noroi roșu toxic în urma unei avarii la rezervorul de reziduuri al unei uzine de alumină, informează DPA consultată de Agerpres. Suspecta, Jozsefne F., era responsabilă cu protecția mediului și activitatea de laborator în cadrul Hungarian Aluminium (MAL) Ltd, deținătorul uzinei, potrivit unei declarații a poliției. Între timp, reprezentanți ai MAL Ltd s-au întâlnit cu cei ai locuitorilor din satele vecine care au fost grav afectate de scurgerea de noroi toxic ce a acoperit o suprafață de aproximativ 40 de kilometri pătrați. Unul dintre proprietarii MAL Ltd a indicat deja că firma oferă compensații de 1,5 miliarde de forinți (7,5 milioane de dolari) celor afectați de accident. Acești bani vor fi plătiți în decurs de cinci ani, a explicat președintele MAL Ltd Lajos Tolnay într-un interviu difuzat de vineri pe site-ul boon.hu, citat de Agenția Agerpres. Premierul Viktor Orban a declarat că oricine va fi găsit vinovat de neglijență sau responsabil într-un fel de acest dezastru va suporta „cele mai dure consecințe posibile”. Directorul MAL Ltd, Zoltan Bakonyi, a fost arestat și interogat săptămâna trecută. El a fost eliberat după două zile deoarece tribunalul a respins cererea poliției de arest preventiv, considerând insuficiente dovezile în această etapă a anchetei. Nouă persoane au murit și peste 120 au avut nevoie de spitalizare după ce un milion de metri cubi de noroi toxic s-au scurs de la rezervorul de deșeuri al uzinei de alumină din Ajka, vestul Ungariei.