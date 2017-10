Autorităţile constănţene nu-şi asumă nicio vină pentru moartea fetiţei sfâşiate de câini

Inimă de câine

Autoritățile constănțene nu-și asumă nicio vină pentru moartea fetiței sfâșiate de câini

„Era mâncată toată de la piept în sus, iar craniul era gol, doar ochii i-au mai rămas” - aceasta este mărturia șocantă a unui constănțean care a descoperit, sâmbătă seara, trupul neînsuflețit al unui copil în vârstă de șase ani din Constanța. Câinii vagabonzi au sfâșiat trupul Valentinei Țigănuș. Fetița și-a găsit sfârșitul în chinuri groaznice „Fusesem la niște rude și când m-am întors acasă, o verișoară mi-a zis că a dispărut copilul de acasă. Am fost pe deal și acolo erau organele de ordine. La zece minute, în raza lanternei a apărut și trupul copilului”, ne povestește Jenică Ieșanu. Aproximativ 200 de suflete trăiesc surghiunite pe lângă fostul spital de dermato-venerice din Agigea. Fostele locuințe de serviciu și le-au câștigat în instanță. Acum, plătesc cu vârf și îndesat „privilegiul” de a avea buletine de Constanța. Ca să ajungi în mica așezare unde locuiește familia îndoliată, pe strada Sudului, ești nevoit să străbați un drum lung și greu prin port. Casa familiei Țigănuș este cocoțată pe un deal. Ieri, niciun suflet prin ogradă. Nu gard, nu poartă. Câteva rufe aruncate pe sârmă. Hăinuțele de copil au rămas în bătaia vântului. La fel ca și un ghiozdan aruncat pe pământ și o pereche de role. Un iepuraș de pluș, primit cadou mult prea devreme, zăcea în țărână. Ușa casei era încuiată. Potcoava atârnată care trebuia să le aducă noroc le-a adus moartea în familie. Familia sărmană, care a reușit să-și încropească un acoperiș dea-supra capului numai din ceea ce-au primit de la vecini și rude, plătește acum tributul de a avea buletin de Constanța. Conform delimitării dintre Agigea și Constanța, strada lor figurează ca făcând parte din muni-cipiul Constanța, însă terenul agricol aflat la o aruncătură de braț de casa lor, locul unde s-a întâmplat tragedia, aparține de… Agigea. Mazăre dă vina pe constănțeni pentru înmulțirea maidanezilor Pe asta a bătut monedă și primarul Constanței, Radu Mazăre. Discutând despre cauzele care au dus la producerea tragediei, Mazăre a găsit vinovați oriunde, numai în ograda lui nu. El a subliniat, în nenumărate rânduri, că teritoriul unde a fost descoperit corpul fetiței, sfâșiat de câini, se află în zona administrativ-teritorială a comunei Agigea și, în plus, este proprietate privată, motiv pentru care hingherii nu pot interveni în zonă decât la solicitarea proprietarului. Mazăre a mers mai departe și a spus că proprietarul ar fi trebuit să îngrădească terenul agricol. Dar oare câte terenuri agricole sunt împrejmuite în județul nostru? Deși discuta despre tragedia unei familii, primarul Constanței nu a renunțat la ironiile care îl caracterizează. „În câmp sunt șerpi, șobo-lani, sunt vulpi. În raza administrativ teritorială a unei localități pot fi păduri. Asta nu înseamnă că auto-ritățile trebuie să se ducă să depopuleze tot câmpul”, a declarat Mazăre. Câinii mișună în tot orașul, iar asta o vede toată lumea. Mazăre se disculpă și bate monedă pe faptul că eutanasierea câinilor este interzisă de lege. Sterilizarea câinilor nu este, însă, interzisă, iar asta ar putea fi o soluție pe termen îndelungat. Orașul este împânzit de maidanezi, iar primarul Constanței dă vina pe constănțeni pentru acest lucru. „Din câte am constatat, la deplasarea hingherilor în oraș, cel puțin jumătate din populație nu dorește ca acei câini să fie omorâți. Sar la bătaie cu pietre, cu cuțite”, a spus Mazăre. Primarul s-a disculpat în nenumărate rânduri. Care este soluția pe care o vede primarul Constanței? „Îi mai prindem, îi mai castrăm, e o soluție undeva pe la mijloc”, a spus, relaxat, Radu Mazăre. Ca să scape basma curată și să nu-i fie afectată imaginea înainte de alegeri, primarul Constanței a ținut să precizeze în nenumărate rânduri că tragedia nu s-a petrecut pe terenul Constanței: „Și eu pot să am buletin de Constanța și, Doamne ferește, să mor la Milano!”, a spus Mazăre, în stilu-i caracteristic. Agigea i-a asigurat micuței loc de veci La rândul lui, Adrian Mănăstireanu, directorul societății „Alfmob Exim” SRL, care a câștigat licitația pentru efectuarea serviciului de ecarisaj în municipiul Constanța, ne-a spus că terenul pe care s-a întâmplat nefericitul eveniment este un teren privat, care face parte din intravilanul localității Agigea. „Este vorba de un teren câștigat în instanță, omul și-a pus grâu pe el”, ne mărturisește Mănăstireanu. Primarul localității Agigea, Ion Ioniță, a recunoscut faptul că locul unde s-a întâmplat nefericitul eveniment aparține de Agigea. „Am fost și eu la fața locului. Conform delimitării propuse în martie 2004, evenimentul s-a petrecut pe teritoriul nostru”. Primăria Agigea nu are serviciu de ecarisaj. Ion Ioniță ne-a spus că în urmă cu mai mulți ani a încercat să înființeze o biobază, însă nu a avut sorți de izbândă. Cert este faptul că micuța va fi înmormântată la Agigea, primăria asigurându-i un loc de veci. O astfel de tragedie se putea întâmpla oricând în Constanța, pe teritoriul administrativ al orașului. Care-i spațiul care delimitează Constanța de Agigea? De numai câțiva pași. E tocmai spațiul care desparte minciuna de adevăr, viața de moarte. Copilul se putea afla în momentul tragediei la doi metri mai la stânga sau mai la dreapta, mai în față sau mai în spate. Și atunci, câi-nii atacau pe teritoriul Constanței. Copilul de doar șase ani ar fi fost în viață și acum dacă măcar se intervenea pe teritoriul administrativ al orașului Constanța, adică la doar câțiva metri distanță de locul unde s-a produs tragicul eveniment. Haitele de câini au omorât un taur pe aceleași terenuri Oamenii locului ne-au spus că nu este pentru prima dată când câinii vagabonzi au atacat localnicii. „Acum vreo două zile, au atacat o fetiță, dar era mai mare și a reușit să fugă repede în casă”, ne spun oamenii. Haitele de câini au omorât în urmă cu doi ani un taur de 200 de kilograme al lui Jenică Ieșanu și doi viței. „Câinii vin de la fosta Gară, sunt lăsați slobozi. Nu ai curajul să mergi noaptea pe drumul acesta. Aici, la noi, avem două mari probleme: mașinile care gonesc pe stradă cu peste 100 de kilometri pe oră și câinii vagabonzi. Strada nu are niciun semn de circulație. Nu avem unde să ne trimitem copiii la joacă. Pe stradă circulă mașini și pe deal sunt câini”, ne mărturi-sesc oamenii. O altă femeie a rămas fără nicio orătanie în curte înainte de sărbă-torile de iarnă. „Am avut 48 de găini. Pe toate mi le-au omorât haitele de câini. Au încăput în patru saci”, se plânge femeia. Și aceștia sunt tot câinii localității Agigea? Au și maidanezii buletin și carte de identitate? ### Acum, când un copil a murit în chinuri groaznice pentru că haitele de câini se plimbă nestingherite prin Constanța și îndrăznesc să calce și teritoriul localității Agigea, în loc să trimită hingherii pe teren, autoritățile se leapădă de orice vinovăție, temându-se ca nefericitul eveniment să nu le afecteze imaginea. Primarul Constanței țipă ca din gură de șarpe că nu-i vina lui. De parcă ar fi făcut tot ce trebuie pen-tru acești oameni și singura problemă ar fi rămas câinii vagabonzi. Oamenii n-au lumină pe stradă, plătesc impozit pe o casă 170 de lei și taxa de habitat deși, spun oamenii, de opt ani încoace, nicio-dată nu a venit Polarisul să le ridice gunoiul. Când s-au dus la primărie să se plângă s-au ales cu sfaturi: „Să-și ardă singuri gunoiul”. „Numai înainte de alegeri Mazăre își aduce aminte de noi și ne trimite scrisorele electorale” - spun oamenii.